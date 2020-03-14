Apple закрила всі магазини за межами Китаю через коронавірус

Американська компанія Apple закрила всі магазини за межами Китаю, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Про це йдеться в заяві Apple.

Як зазначив глава компанії Тім Кук, рішення про тимчасове закриття магазинів було викликано зростанням кількості нових захворювань у всьому світі. Зокрема, магазини Apple у всьому світі, крім материкового Китаю, будуть закриті до 27 березня.

"Оскільки в інших місцях число нових випадків інфікування продовжує зростати, ми робимо додаткові заходи для захисту членів нашої команди і клієнтів. Ми закриємо всі наші роздрібні магазини за межами Великого Китаю до 27 березня", - повідомив Кук.

При цьому в Китаї через зниження захворювань коронавірусом відкрилися всі магазини компанії.

Нагадаємо, 1 лютого Apple припинила роздрібні продажі в Китаї через поширення коронавірусу. Тоді компанія закрила всі корпоративні офіси, магазини і контактні центри на материковому Китаї.

Також РБК-Україна писало, що найбільша конференція розробників WWDC 2020 від Apple вперше пройде тільки в режимі онлайн-трансляції через пандемію коронавірусу.