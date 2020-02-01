Apple тимчасово припинить роздрібні продажі в Китаї через коронавірус

Американська корпорація Apple припиняє з суботи, 1 лютого, здійснювати роздрібні продажі своєї продукції на території Китаю через поширення нового коронавируса. Про це повідомляє Тheverge.

Повідомляється, що цей захід буде діяти до 10 лютого. Зокрема, компанія закриває всі свої корпоративні офіси, магазини і контактні центри на материковому Китаї.

Нагадаємо, Apple може запустити вчасно виробництво бюджетних iPhone через китайського коронавіруса, який вирує неподалік від виробничих потужностей компанії в Китаї.

Практично всі iPhone виробляються в Китаї, в першу чергу на фабриці Foxconn на так званому iPhone City в Чженчжоу і Pegatron, на складальної майданчику недалеко від Шанхая. Кожне з цих місць знаходиться більш ніж в 500 кілометрах від Ухани в центральному Китаї, епіцентрі вірусної спалаху, але ця відстань не захищає міста від наслідків.

Спалах раніше невідомого типу коронавірусу стався наприкінці минулого року в китайському місті Ухань провінції Хубей. Пізніше вірус почав поширюватися по всій країні, а також за кордоном. До теперішнього моменту випадки захворювання зафіксували у США, Канаді, Німеччині, Швеції, Австралії, Іспанії, Південній Кореї, Японії, Фінляндії, ОАЕ та інших країнах.