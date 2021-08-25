Apple сканувала дані користувачів ще задовго до офіційної заяви

Нещодавно керівник інформаційної служби Apple Ерік Фрідман заявив, що платформа компанії страждає через найбільшу кількість випадків поширення дитячої порнографії. Як пізніше виявилося, технологічний гігант сканує електронні листи iCloud Mail протягом останніх трьох років, а перевірка фотографій - лише наступний етап.

“Ми розробили надійні засоби захисту на всіх рівнях нашої програмної платформи та у всьому ланцюжку постачань. У рамках цього зобов'язання Apple використовує технологію порівняння зображень, щоб допомогти знайти й повідомити про експлуатацію дітей”, - зазначається у архівному листі компанії.

Зокрема, представник компанії додав, що раніше Apple не сканувала iCloud і iCloud Photos, як це було запроваджено нещодавно.