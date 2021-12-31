Apple призупинила роботу фабрики в Індії через протести і отруєння робітників

"Компанія Apple призупинила роботу фабрики iPhone на півдні Індії після протестів, викликаних харчовим отруєнням і умовами життя. Аудит, проведений Apple, показав, що їдальні та гуртожитки, використовувані робітниками, не відповідають вимогам", - пише видання.

Як стало відомо, завод, розташований в 40 кілометрах від міста Ченнаї, припинив свою роботу ще 18 грудня через протести працівників.

Масові відправлення

За інформацією індійських ЗМІ, близько 250 жінок, які працювали на заводі Foxconn, постраждали в результаті харчового отруєння. Понад 150 з них потрапили до лікарень. У свою чергу в компанії вибачилися і пообіцяли провести розслідування.

"Ми дуже шкодуємо про проблему, з якою зіткнулися наші співробітники, і негайно вживаємо заходів щодо поліпшення умов і послуг, які ми надаємо", - прокоментував тайванський контрагент Apple.

Проживання

Всього на індійській фабриці працює близько 17 тисяч осіб. Шість працівниць на умовах анонімності повідомили, що живуть в переповнених гуртожитках, в туалетах немає води, а їжу в їдальні подавали з хробаками. За словами п'яти з них, вони спали на підлозі в кімнатах гуртожитку, де спільно проживають від 6 до 30 жінок.

"Люди, що живуть в гуртожитках, постійно скаржилися на ту чи іншу хворобу - шкірну алергію, біль у грудях, харчові отруєння", - заявила 21-річна жінка, яка звільнилася з роботи після початку протесту.