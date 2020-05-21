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Apple і Google запускає додаток, щоб відстежувати хворих коронавірусом

Новини » Коронавірус     21.05.2020 - 05:43
Apple і Google запускає додаток, щоб відстежувати хворих коронавірусом
Фото: фірмовий магазин Apple (pixabey)

Додаток буде збирати дані про контакти користувача

Apple і Google запускає додаток, пов'язаний з поширенням коронавіруса. Додаток дозволить вказувати можливі контакти користувача.

Про це повідомляє CNET.

Інтерес до додатка вже виявили кілька країн, а також влада декількох американських штатів: Північної Дакоти, Алабами і Південної Кароліни.

Новий додаток буде збирати дані про контакти користувача. Передбачається, що ця система спростить пошук нових інфікованих.

Оскільки у значної частини пацієнтів хвороба проходить без симптомів, не всі з них знають, що когось заразили. Новий додаток дозволить відповісти на це питання, що потенційно знизить навантаження на систему охорони здоров'я.

РБК-Україна повідомляло, що Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавіруса Covid-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple відновлює роботу мережі власних магазинів. При цьому зазначалося, що близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.

Автор: Инна Собора

Теги Новини України КоронавірусApple
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