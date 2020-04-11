Apple і Google через Bluetooth будуть відстежувати контакти хворих на коронавірус

Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу Covid-19. Про це пише TechCrunch.

Для неї будуть використовувати вбудовані в смартфони на Android і iOS технології Bluetooth.

Система працюватиме таким чином:

Дві людини перебувають поруч короткий проміжок часу. Їхні смартфони через Bluetooth обмінюватимуться анонімними ідентифікаторами, які змінюються кожні 15 хвилин.

Пізніше в однієї з цих двох осіб діагностується COVID-19, і її дані потрапляють в офіційний додаток від органів охорони здоровʼя.

За згодою хворого в розроблювану Apple і Google систему передаються його ідентифікатори за останні 14 днів.

Людина, яка вступила в контакт з хворим, через той самий додаток від органів охорони здоровʼя отримує сповіщення про контакт з інфікованим. Система дізнається про це, коли порівнює ідентифікатори осіб, які контактували між собою.

Додаток дає їм більше інформації про те, як діяти далі.

Наголошується, що поки Google і Apple планує випустити для цієї мети окремий додаток. Але найближчим часом компанії хочуть впровадити цю функцію безпосередньо у свої операційні системи - iOS і Android.

Нагадаэмо, уряд Франції працює над додатком для смартфону, який зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу. Німеччина і Швейцарія теж працюють над подібними додатками.

Схожий додаток для контролю обсервації та самоізоляції запрацював в Україні.