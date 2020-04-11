Apple і Google через Bluetooth будуть відстежувати контакти хворих на коронавірус

Спочатку Google і Apple планує випустити окремий додаток, а потім хочуть впровадити цю функцію у свої операційні системи
Google і Apple анонсували створення спільної системи, яка дозволить відстежувати поширення коронавірусу Covid-19. Про це пише TechCrunch.
Для неї будуть використовувати вбудовані в смартфони на Android і iOS технології Bluetooth.
Система працюватиме таким чином:
Наголошується, що поки Google і Apple планує випустити для цієї мети окремий додаток. Але найближчим часом компанії хочуть впровадити цю функцію безпосередньо у свої операційні системи - iOS і Android.
Нагадаэмо, уряд Франції працює над додатком для смартфону, який зможе попереджати користувачів, якщо вони вступлять у контакт з носієм коронавірусу. Німеччина і Швейцарія теж працюють над подібними додатками.
Схожий додаток для контролю обсервації та самоізоляції запрацював в Україні.