АТ "Миколаївгаз" виявило чергову крадіжку газу

Ілюстративне фото (прес-служба "Миколаївгазу")

При проведенні ремонтних робіт компанія змушена тимчасово припинити постачання газу споживачам

За шість місяців цього року АТ "Миколаївгаз" виконало контрольно-приладове обстеження майже 4 тис. газових мереж області. В результаті виявлено та ліквідовано 63 випадки витоку газу на підземних мережах і 72 випадки пошкодження ізоляційного покриття. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Нерідко ми зустрічаємо невдоволення з боку споживачів через тимчасове припинення газорозподілу. Але при таких обставинах споживачам треба зрозуміти, що всі ці заходи спрямовані на забезпечення безпечної і безперебійної доставки газу в майже 350 тис. споживачів регіону", - розповідає головний інженер АТ "Миколаївгаз" Олексій Рубський.

Крім того, в АТ "Миколаївгаз" створена бригада з пошуку несанкціонованих підключень до системи газопостачання. З допомогою спеціальних приладів газовики мають можливість діагностувати мережу і виявити ділянки такого втручання. За 2 останніх роки бригадою виявлено близько 70 "лівих" врізок в газову систему.

При проведенні діагностики газопроводів в с. Зелений Яр Миколаївського району було виявлено два випадки несанкціонованого втручання в газорозподільну мережу. На дані об'єкти було припинено розподіл газу, складені акти про порушення, а справи будуть передані на розгляд комісії. Вона вже і визначить донарахування збитків, які повинні компенсувати "Миколаївгазу" і сплатити порушники для відновлення у них газопостачання.

"Самовільне втручання в газову систему - дуже серйозна справа. Це не просто крадіжка газу, яка несе фінансові збитки газорозподільної компанії, а в першу чергу – небезпека, якої порушники піддають себе, своїх близьких і навіть сусідів. Адже будь-які порушення герметичності системи і непрофесійне виконання технічних маніпуляцій може стати причиною витоків газу і навіть вибухів", - пояснює начальник служби комплексного приладового обстеження Володимир Трофименко.

У компанії відзначили, що крадіжка газу карається припиненням розподілу газу на об'єкті. Крім того, згідно з Кодексом ГРМ, порушникові робиться донарахування неврахованих обсягів природного газу, а також він має сплатити за послуги з припинення та відновлення газопостачання. Донарахування за несанкціонований відбір газу із системи (включаючи оплату послуг з відключення\підключення) становлять десятки, а може досягати і 100 тис. гривень.

"Загальна протяжність газових мереж Миколаївської області, якими блакитне паливо надходить до споживачів, становить понад 8,7 тис. км. Ними щодня проходять сотні тисяч кубометрів газу, що дозволяє клієнтам компанії отримувати паливо в цілодобовому режимі. Щоб не допустити аварій і нещасних випадків під час транспортування природного газу споживачам, фахівці АТ "Миколаївгаз" проводять регулярний огляд газорозподільної системи. Цим займається служба комплексного приладового обстеження", - йдеться в повідомленні.