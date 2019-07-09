АТ "Дніпропетровськгаз" продіагностує понад 17 тис. км газових мереж

З початку року АТ "Дніпропетровськгаз" провело комплексне приладове обстеження 8,3 тис. км розподільних газопроводів. Всього, у цьому році необхідно перевірити 17,3 тис. км. газових мереж. Під час діагностики фахівцями компанії виявлено 6,8 тис пошкоджень на газових мережах. Про це повідомляє прес-служба "Дніпропетровськгазу".

Головне завдання фахівців даного підрозділу полягає в проведенні перевірок технічного стану газопроводів, скорочення втрат природного газу та забезпечення безаварійного і безперебійного транспортування газу для клієнтів АТ "Дніпропетровськгаз".

"Фахівці комплексно-приладового обстеження повинні володіти відмінними теоретичними знаннями, професійно використовувати кілька десятків самих складних приладів і педантично дотримуватись інструкцій і вимог техніки безпеки, - розповідає технічний директор АТ "Дніпропетровськгаз" Сергій Бачурін. - Приладова діагностика допомагає вчасно ліквідувати дефекти на газопроводах і максимально продовжити термін служби газових мереж".

Левова частка всіх робіт з комплексного обстеження газопроводів припадає на літній період. Під час діагностики, за допомогою спеціальних високоточних приладів проводиться технічна оцінка стану газопроводу, вимірювання товщини стінки металу труби, ізоляції, виявляються корозійні процеси, місця пошкоджень газопроводів і витоків газу. Це дозволяє попередити аварійні ситуації на мережах в опалювальному сезоні.

При виявленні проблемної ділянки фахівці служби КПО передають заявку в аварійно-диспетчерської служби, виконують земляні роботи і усувають пошкодження.