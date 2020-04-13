Антивірусна дієта: як Рада змінила бюджет під потреби карантину

Коли у кінці грудня прем'єр-міністр Олексій Гончарук говорив про необхідність відкоригувати макропрогноз і змінити держбюджет, він навряд чи міг уявити, як сильно доведеться перекроїти казну за підсумками першого кварталу і хто взагалі цим буде займатися. Його Кабмін пішов у відставку на вимогу президента Зеленського буквально напередодні введення карантину через епідемію коронавіруса. І, в якомусь сенсі, пощастило Гончаруку.

Адже заходи, які за останній місяць взяли парламент і уряд Дениса Шмигаля, щоб стримати поширення інфекції, вже надали сильний удар по економіці, активності бізнесу та доходів населення. До того ж з-за коронавіруса і зниження попиту на товари по всьому світу сильно "просіла" торгівля. Це сформувало нову макроекономічну реальність, в якій українські держфінанси виявилися далеко не в кращому стані.

Виходячи з цього, Кабмін запропонував збільшити дефіцит скарбниці більш ніж на 200 млрд гривень, з яких майже третина – близько 65 млрд гривень – на потреби Фонду по боротьбі з COVID-19. Доходи держбюджету, який, до речі, не виконувався і до введення карантину, в уряді вирішили скоротити майже на 120 млрд гривень, чим викликали шквал критики з боку опозиції. Тоді як доходи "роздули" ще на 82,4 млрд гривень.

"Не всіма цифрами ми задоволені. Але вже у другому півріччі ми очікуємо поліпшення економічної ситуації", – говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в кінці березня, коли Кабмін вніс у Раду першу редакцію змін до бюджету.

Два тижні тому Рада провалила голосування. Спочатку до депутатів потрапила неофіційна версія держбюджету, яка, за інформацією РБК-Україна, навіть не виносилася на розгляд уряду і не узгоджувалася з міністрами. Пізніше це підтвердив вже екс-міністр фінансів Ігор Уманський, який пропрацював в Кабміні Шмигаля всього близько трьох тижнів.

Драфт проекту Уманського очікувано викликав критику з боку депутатів, він передбачав урізання багатьох статей витрат, що стосуються освіти, культури, а також субвенції-соціально економічного розвитку, в якій зацікавлені депутати-мажоритарники.

І хоча остаточна версія змін, яку Кабмін вніс у Раду в кінці березня, виявилася більш м'якою, ніж та, яка розлютила парламентаріїв, парламент відправив її на доопрацювання в профільний комітет.

При доопрацюванні проекту, за словами заступника голови фракції "Слуга народу" Євгенії Кравчук, Міністерство фінансів і прем'єр-міністр пішли назустріч депутатам депутатам по багатьом позиціям. Приміром, повернули частину витрат на освіту і культуру.

"Також не стали скорочувати дотації для аграріїв. На цьому наполягав профільний комітет. Крім того, на суботньому засіданні бюджетний комітет вирішив залишити в бюджеті 100 млн гривень на будівництво аеропорту в Дніпрі. Це було принципово для мажоритарників з Дніпра", – пояснила РБК-Україна Кравчук.

З усіх цих питань було найбільше дискусій всередині "Слуги народу", уточнила вона. На першому голосуванні 30 березня представники комітету з питань освіти, включаючи членів монобольшинства, і зовсім не голосували за вихідний документ, запропонований урядом. Лише в понеділок, 13 квітня, Рада затвердила зміни до бюджету.

Між критикою і похвалою

"Непрості часи вимагають від нас відповідальних дій. Затвердження держбюджету надзвичайної ситуації – це і є те відповідальна дія, це самий високий рівень відповідальності, це підтримка сценарію виходу України з кризи", – заявив прем'єр Денис Шмигаль. Але фракції опозиції його не почули і оцінили урядовий проект зовсім інакше.

"Слуга народу" дала мінімально необхідних 226 голосів. Ще 23 голосами "за" президентську фракцію підстрахували група "Довіра", частина групи "За майбутнє" та кілька позафракційних депутатів. Тоді як інші фракції 98 разів синхронно натиснули кнопку "проти".

"Європейської солідарності" дорікнули команду влади в тому, що вони "пустили за вітром" всі "спадщина", що їм залишили попередники. "Китайці ще не здогадувалися про існування коронавіруса, а в Україні вже обрушилася промисловість, скотився ВВП, бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень", – заявив лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко.

Куди більше претензій у депутатів "ЄС" до того, що в уряді, як вони вважають, вирішили "латати" бюджет за рахунок "Нової української школи", системи профтехосвіти, культури, фінансової підтримки громад і реформи децентралізації. А не за рахунок силовиків, яким, навпаки, збільшили фінансування.

І в ЄС", і в "Голосі" наполягали, що зміни до держбюджету не мають сенсу без прийняття закону про банки. Він необхідний для отримання кредитів МВФ, які вже передбачені у держбюджеті. Крім того, як зазначив секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль (фракція "Голос"), доходи бюджету завищені, а витрати явно не по кишені уряду.

"Це бюджет омани. ... В цьому бюджеті ми заклали зменшення доходів на 11%, а у нас вже за два місяці до карантину доходи впали на 15%", – заявив Цабаль.

У "Батьківщині" назвали цей документ "бюджетом знищення країни". Голова цієї фракції Юлія Тимошенко вважає, що за борги, на яких вибудовується новий бюджет "будуть розраховуватися всі наступні покоління українців".

"Вони закладають дефіцит бюджету, якого не було ніколи в житті. Це означає, що кидають країну в боргову яму. І якщо цей бюджет буде виконано, державний борг дорівнюватиме ВВП", – нарікала лідер "Батьківщини".

За розміри запозичень дісталося влади і від "Опозиційної платформи – За життя", і від депутатської групи "За майбутнє".

"Виявляється, що у нас 642 мільярда гривень — це додаткові запозичення, це 65% від дохідної частини бюджету та понад 35% від видаткової частини бюджету. Це якби ви жили на тисячу гривень на місяць, з яких 650 гривень ви берете в борг", – обурювався з парламентської трибуни член фракції ОПЗЖ Олександр Колтунович.

Зміни до бюджету спрямовані не на скорочення боргових зобов'язань країни, а на його збільшення, додав співголова групи "За майбутнє" Тарас Батенко. "Джерела цих позик нереалістичні, а їхні умови "кабальні". Фактично сьогодні МВФ пропонує нам здати всю країну у ломбард", – заявив парламентарій. Втім, п'ятеро депутатів з цієї групи все ж віддали свої голоси в підтримку нового бюджету.

Ще п'ятнадцять голосів забезпечили їх колеги-мажоритарники з групи "Довіра", які часто "підставляють плече" монобольшинству під час розгляду критично важливих питань. Голова цієї групи Олег Кулініч зазначив, що в бюджеті є і позитивні сторони. А саме – зберігається 4 млрд гривень підтримки аграріям і ще 30 млрд будуть додатково направлені в Пенсійний фонд.

Антивірусна реакція

Карантин і пандемія коронавіруса – ключові причини, чому бюджет потрібно переглядати вже зараз. Спочатку на фонд по боротьбі з COVID-19 в Кабміні закладали майже 100 млрд гривень. Але при доопрацюванні в комітеті сума скоротилася майже на третину – до 64,7 млрд гривень. Частину перекинули на Моз (зарплати медикам), а частина – у Пенсійний фонд, якому вже зараз потрібно доплатити пенсіонерам по 1 тисячі гривень, а з травня проіндексувати виплати ще на 11%.

Як пояснив виданню співрозмовник в уряді, знайоме з деталями бюджетного процесу, на перерозподілі коштів наполіг новий міністр фінансів Сергій Марченко, який був проти окремого фонду як такого і пропонував всю суму розкидати по конкретних програм.

І якщо спочатку передбачалося, що Мінфін сам в ручному режимі перерозподіляти ці кошти, то в підсумку прийшли до того, що це стане прерогативою Кабміну за погодженням з бюджетним комітетом.

Як очікується, кошти фонду спрямують на доплати медикам, закупівлю медобладнання, виплати громадянам, які втратили роботу через карантину та інше.

"Будемо витрачати з фонду тільки те, що потрібно, і тільки на поточні потреби", – сказав чиновник Кабміну, давши зрозуміти, що не всі передбачені в фонді кошти за фактом будуть витрачені. Глава фракції СН Давид Арахамія допустив, що в держбюджет може повернутися до 40% коштів, передбачених на "антивірусний" фонд.

Зміни до держбюджету передбачають також можливість для політпартій на певний період відмовитися від держфінансування.

Крім того, на період карантину і 30 днів після його закінчення вирішили не проводити конкурси на посади в державні органи влади.

до того Ж у квітні і до кінця місяця, в якому буде завершено карантин, зарплата керівників та членів наглядових рад держкомпаній не буде перевищувати 10 мінімальних зарплат або близько 47,2 тисячі гривень. Але це без обліку оплати щорічної відпустки та допомоги по тимчасовій безробіття.

В очікуванні МВФ

Переглянувши макропрогноз на 2020 рік, в уряді також перерахували дохідну частину бюджету. Через скорочення імпорту очікується зниження надходжень ПДВ і ввізного мита. Крім того, зважаючи охолодження економічної активності в країні, влада передбачають падіння прибутку підприємств і прибуткового податку.

Компенсувати недобір податків будуть за рахунок позик. Як випливає з затверджених змін до держбюджету, в загальній складності Мінфін планує позичити на 277,5 млрд гривень більше, ніж збирався Кабмін Гончарука – близько 643 млрд гривень. З них зовнішні позики за підсумком року повинні скласти близько 265 млрд гривень. Якщо виходити з того, що бюджет розраховувався при середньорічному курсі 29,5 гривень/долар, за кордоном уряд хоче залучити майже 9 млрд доларів.

Тут як раніше писало РБК-Україна, багато залежить від того, чи зможе уряд домовитися про нову кредитну програму з МВФ. І ключова умова – прийняття так званого "антиколомойского" закону, які не дозволить Ігорю Коломойському оскаржити націоналізацію і повернути контроль над ПриватБанком.

Після голосування по бюджету в понеділок один із співбесідників РБК-Україна в уряді зізнався, що терміни прийняття банківського проекту поки туманні. При цьому чиновник припустив, що це може статися вже в середу.

Євгенія Кравчук уточнила, що "Слуга народу" дійсно планує провести засідання в середу. Але до банківського закону Рада приступить, ймовірно, не раніше наступного тижня, уточнила вона.

За словами Кравчук, в понеділок увечері на засіданні фракції депутати обговорювали можливі зміни в Регламент, щоб обійти розгляд всіх 16 тисяч поправок. Раніше в "Слуги народу" допускали, що прискорити розгляд банківського закону можна за допомогою статті 119 Регламенту. Але зараз вирішили знайти більш юридично грамотний" механізм.

"Є законопроект 1043, який пройшов перше читання, комітет може доопрацювати його, розглянути поправки. Є ймовірність, що в середу ми зможемо розглянути цей документ у залі. Він дає можливість запровадити спеціальну процедуру при розгляді великої кількості поправок", – розповіла виданню Кравчук.

Поки у фракції обговорюють варіант, згідно з яким скорочену процедуру зможуть ініціювати 150 або більше депутатів. Потім її ще має підтримати парламент не менш ніж 226 голосами.

Ця процедура передбачає, що кожна фракція і група зможе наполягати на розгляді п'яти поправок, які комітет відхилив, а один народний депутат – однієї. І Рада в кінцевому рахунку буде розглядати тільки ці відібрані поправки, а не все підряд.

За словами першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка, якщо до полудня серед депутатів буде готовність підтримати цей законопроект, то в середу його винесуть на голосування.

Якщо ж у СН не зможуть домовитися про те, як обійти регламент, і на місяці затягнути розгляд "антиколомойского" законопроекту, не виключено, що вже скоро уряду доведеться шукати план "Б", в якому не буде нової кредитної програми з МВФ, а всій країні сісти на нову, ще більш жорстку антикризову дієту.