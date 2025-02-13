Антивакцинатор Кеннеди стал министром здравоохранения США: что о нем известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Кандидатуру Кеннеди-младшего поддержали 53 сенатора, зато против назначения выступили 47 чиновников.

Чем известен Кеннеди-младший

Заметим, что племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Кеннеди-младший в течение многих лет был одним из самых известных антивакцинаторов и часто распространял ложные теории заговора относительно безопасности и эффективности вакцин.

Еще с 2005 года Роберт Кеннеди-младший начал выступать против вакцинации населения. Зато особенно популярным он стал в 2020 году во время COVID-19. По этому поводу у него возникли серьезные разногласия даже с собственной семьей. Так, в 2021 году его сестра, Керри Кеннеди, назвала позицию Роберта по этому вопросу "очень опасной".

Двумя годами ранее, трое других членов семьи совместно опубликовали статью, где публично осудили Кеннеди-младшего относительно практики вакцинации. Они заявили, что его взгляды "трагически ошибочны" и угрожают "смертельным последствиям".

Известно также, что в 2022 году соцсети Facebook и Instagram удалили аккаунты группы Children's Health Defence ("Защита детского здоровья"), которую основал Кеннеди-младший. Причиной стало неоднократное нарушение политики компаний по дезинформации по медицинским вопросам.

В 2023 году Роберт Кеннеди-младший утверждал, что вакцины вызывают аутизм, и заявил, что их применение можно сравнить с истреблением евреев в нацистских лагерях.

Также он как-то сказал, что после вакцинации умрет 30% населения планеты.

Высказывания Кеннеди-младшего о Украине

Кеннеди-младший неоднократно высказывал критические взгляды относительно Украины и политики США в отношении нее.

К примеру в июне 2023 года он заявил, что Запад якобы саботировал мирные переговоры весной 2022 года, а США, поддерживая Украину, якобы стремятся устранить авторитарного российского диктатора Владимира Путина, тогда как РФ якобы "сопротивляется американской имперской экспансии".

Он также выступал против увеличения военной помощи Киеву и вступления Украины в НАТО.

Кроме того, Кеннеди-младший заявлял, что Соединенные Штаты через программу USAID финансировали "украинский переворот на Майдане в 2014 году". Заметим, что это заявление опроверг Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.