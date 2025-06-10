Антивакцинатор Кеннеди распустил консультативный комитет по вакцинам CDC: что известно

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший решил распустить весь комитет по вакцинам, который консультирует Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent .

Он отстранил всех 17 членов научного консультативного комитета по вакцинациям и пообещал заменить их другими людьми. По данным издания, комитет находился в состоянии нестабильности с тех пор, как Кеннеди занял место министра здравоохранения.

Первое заседание в этом году, запланированное на февраль, было отложено.

Сенатор-республиканец из Луизианы, врач Билл Кэссиди сообщил в соцсетях, что поговорил с министром здравоохранения через несколько минут после объявления о роспуске комитета.

"Есть опасения, что консультативный комитет будет заполнен людьми, которые ничего не знают о вакцинах. Я только что говорил с Кеннеди, и я продолжу с ним переговоры, чтобы убедиться, что этого не произойдет", - сообщил сенатор.

Кеннеди-младший был ярым противником вакцинации во время пандемии коронавируса. Во время его утверждения на пост министра здравоохранения сенатор Кэссиди выражал обеспокоенность по поводу того, сохранит ли тот консультативный комитет CDC. Он утверждал, что хочет получить заверения в том, что Кеннеди сохранит текущие рекомендации комиссии по вакцинам.

Однако министр недавно предпринял необычный шаг, изменив рекомендации по COVID-19, не посоветовавшись предварительно со специалистами. Из-за этого он подвергся резкой критике со стороны ведущих врачей.

По словам бывшего директора Центров по контролю и профилактике заболеваний Тома Фридена, решение Кеннеди представляет собой "опасное и беспрецедентное действие, которое делает семьи менее защищенными", потенциально сокращая доступ к вакцинам для миллионов людей.

В то же время, президент Американской медицинской ассоциации, доктор Брюс А. Скотт предупредил, что действия Кеннеди в сочетании со снижением уровня вакцинации будет способствовать росту числа заболеваний.