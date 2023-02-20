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"Антироссийская истерия". В Кремле оскорбились из-за заявления о демилитаризации Приднестровья

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья. В России этим оскорбились и заявили об "антироссийской истерии".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Интерфакс".

"Россия была и является очень ответственной стороной в том, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свою соответствующую функцию. Нашим молдавским визавам хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными с подобным ", - заявил спикер президента России Дмитрий Песков.

В то же время спикер российского диктатора пожаловался на напряженные отношения с Кишиневом и отметил, что молдавское правительство "делает акцент на всем антироссийском и скатывается в антироссийскую истерию".

"Такое отсутствие конструктивизма вряд ли может чем-нибудь помочь самой Молдове и вредит двусторонним отношениям", - добавил спикер диктатора.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья, а также выдворении оттуда всех российских оккупантов.

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