Після антирекорду нових випадків COVID-19: Трамп проти локдауна в США

Чинний резидент США Дональд Трамп заявив, що в країні не потрібно вводити локдаун. При цьому, в країні зафіксували рекордну кількість заражень коронавірусом за добу.

Про це Трамп написав у своєму Twitter.

За його словами, лоукдаун - це гірше, ніж коронавірус.

"Нам не потрібні локдауни: метод вирішення проблеми не повинен бути гіршим, ніж сама проблема", - сказав американський глава.

Нагадаємо, за минулу добу в США у 403,4 тисячі осіб виявили коронавірус. Це на 159 тисяч більше попереднього антирекорду.

РБК-Україна писало, що Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило вакцину Moderna американського виробництва. Це сталося приблизно через тиждень після затвердження вакцини Pfizer/BioNTech, яка зараз поширюється.

На цьому тижні в низці країн заявили про посилення карантину в найближчі тижні. Так, Польща посилить карантин на три тижні у грудні-січні, а також запровадить комендантську годину на Новий рік.

Водночас прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон розраховує, що в Англії не доведеться вводити третій локдаун під час пандемії коронавірусу. Подібні плани є вже в Північній Ірландії і Уельсі.