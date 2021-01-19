Антимонопольний комітет розслідує ціни шести облгазів

Північне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ) розпочинає справи щодо шести газопостачальних компаній. У комітеті вважають, що вони встановлювали завищені ціни на газ для населення.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Зазначається в повідомленні, дії ТОВ "Київоблгаз збут", ТОВ "Житомиргаз збут", ТОВ "Чернігівгаз збут", ТОВ "Черкасигаз збут", ТОВ Уманьгаз збут" та ДП "КиївГазЕнерджі" містять ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді зловживання монопольними (домінуючим) становищем на ринку.

У комітеті нагадали, що з 1 серпня 2020 року ринок газу відкрився для населення і споживач отримав право вибору постачальника. Окрім згаданих шести компаній в територіальних межах тих же областей діяльність з постачання природного газу здійснюють й інші компанії. Однак і надалі до 85% населення користуються послугами компаній-відповідачів у відповідних регіонах.

"Наразі виявлено, що цінові пропозиції відповідачів-монополістів на природний газ для потреб населення з листопада 2020 року по січень 2021 року в середньому перевищували ціни їх конкурентів на ринку до 40% Наприклад, ціна газу у "Київоблгаз збут" була вищою за ціну, запропоновану ГК "Нафтогаз України", на 2,54 грн за 1 кубометр (38,52%)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів ухвалив постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Нагадаємо, НКРЕКП знизила тарифи на розподіл газу для 14 компаній. Максимальний тариф складатиме 1,79 гривень за кубометр.