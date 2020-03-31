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Антимонопольний комітет вимагає припинити рекламу ліків від коронавірусу

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 13:27
Антимонопольний комітет вимагає припинити рекламу ліків від коронавірусу
Фото: АМКУ (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ліків від коронавірусу немає, отже реклама недостовірна

Антимонопольний комітет України надав обов’язкові для розгляду рекомендації виробникам ліків, рекламним холдингам та українським телеканалам щодо реклами ліків від коронавірусу. Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як зазначається в повідомленні, реклама може вести споживача в оману, адже згідно офіційної позиції Всесвітньої організації охорони здоров'я та Міністерства охорони здоров’я України, на сьогодні немає підтверджених ліків від нового коронавірусу COVID-19.

АМКУ рекомендує утриматись від реклами лікарських засобів, зміст якої стосується лікування та/або профілактики коронавірусів, без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства, зокрема без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України.

Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України відкрило справу стосовно виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, у зв'язку зі зростанням цін на вироби під час спалаху коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, Антимонопольний комітет України зафіксував різке зростання цін на деякі продовольчі товари. У деяких регіонах з початку березня ціни на гречану крупу зросли більше ніж на 50%, пшоно - на 24%, цукор на 16%.

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Новини України Антимонопольний комітет УкраїниКоронавірусреклама
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