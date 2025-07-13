Антидепрессанты - тренд или спасение? Психиатр рассказал, как не испортить себе жизнь

Сегодня об антидепрессантах говорят всюду - от соцсетей до врачебных кабинетов. В США их принимает до 40% взрослого населения. Но не стали ли они просто модным трендом? И почему так опасно прекращать их прием самостоятельно?
Психиатр Борис Михайлов в интервью РБК-Украина объяснил, как действуют антидепрессанты, чем они отличаются от других препаратов и когда самолечение может обернуться трагедией.
Люди часто поддаются "медицинским трендам", и антидепрессанты - не исключение.
"Тренды по применению определенных препаратов действительно есть... Это касается и антидепрессантов, о которых сейчас столько разговоров", - отмечает эксперт.
Но, отмечает психиатр, это не отменяет их эффективность. Просто не стоит воспринимать антидепрессанты как "таблетку счастья".
Специалист акцентирует внимание на безусловных преимуществах современных антидепрессантов по сравнению с другими группами психотропных препаратов.
"Безусловный плюс антидепрессантов в том, что они не вызывают зависимости, в отличие от транквилизаторов, особенно бензодиазепинового ряда", - подчеркивает доктор.
Он приводит пример гидазепама, которым многие люди злоупотребляют, что часто приводит к привыканию.
"Антидепрессанты зависимости гарантированно не вызывают", - утверждает эксперт.
Этот факт является крайне важным для пациентов, которые опасаются "подсесть" на лекарства.
Кроме того, говорит врач, "мы живем в эпоху третьего поколения антидепрессантов - селективных ингибиторов обратного захвата серотонина", а у них "меньше побочных эффектов, чем у классических антидепрессантов, например в отношении набора избыточной массы тела".
Это делает их более безопасными и комфортными для длительного приема.
Однако эти препараты не работают мгновенно.
Первые улучшения пациент может почувствовать только через 10-14 дней.
"Чтобы человек субъективно почувствовал положительное действие, нужно 10-14 дней", - говорит Михайлов.
В этот период иногда приходится добавлять транквилизаторы, чтобы поддержать человека.
"Приходится комбинировать антидепрессанты с другими препаратами, с теми же транквилизаторами".
Самая большая опасность - это самопроизвольная отмена препарата, когда пациент "вдруг почувствовал себя лучше".
"Беда в том, что люди самостоятельно прекращают лечение, когда наконец чувствуют эффект", - предупреждает психиатр.
"Преждевременная самостоятельная отмена препарата приводит к 90% вероятности возвращения симптоматики и формирования резистентности".
Это значит, что лекарство перестанет действовать, и придется повышать дозу, менять или комбинировать препараты.
Итак, если человек начал принимать препарат, его надо принимать несколько месяцев, а затем постепенно отменять под контролем врача
Самоназначение - абсолютно недопустимо.
"Есть определенный алгоритм приема и постепенного прекращения применения антидепрессантов Только при таком условии эпизод депрессии останется в прошлом", - заключает Михайлов, подчеркивая, что успех лечения зависит от дисциплины пациента и строгого соблюдения медицинских рекомендаций.