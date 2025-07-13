Антидепрессанты - тренд или спасение? Психиатр рассказал, как не испортить себе жизнь

Антидепрессанты - под влиянием моды?

Люди часто поддаются "медицинским трендам", и антидепрессанты - не исключение.

"Тренды по применению определенных препаратов действительно есть... Это касается и антидепрессантов, о которых сейчас столько разговоров", - отмечает эксперт.

Но, отмечает психиатр, это не отменяет их эффективность. Просто не стоит воспринимать антидепрессанты как "таблетку счастья".

Преимущества современных антидепрессантов

Специалист акцентирует внимание на безусловных преимуществах современных антидепрессантов по сравнению с другими группами психотропных препаратов.

"Безусловный плюс антидепрессантов в том, что они не вызывают зависимости, в отличие от транквилизаторов, особенно бензодиазепинового ряда", - подчеркивает доктор.

Он приводит пример гидазепама, которым многие люди злоупотребляют, что часто приводит к привыканию.

"Антидепрессанты зависимости гарантированно не вызывают", - утверждает эксперт.

Этот факт является крайне важным для пациентов, которые опасаются "подсесть" на лекарства.

Кроме того, говорит врач, "мы живем в эпоху третьего поколения антидепрессантов - селективных ингибиторов обратного захвата серотонина", а у них "меньше побочных эффектов, чем у классических антидепрессантов, например в отношении набора избыточной массы тела".

Это делает их более безопасными и комфортными для длительного приема.

Однако эти препараты не работают мгновенно.

Почему результата приходится ждать

Первые улучшения пациент может почувствовать только через 10-14 дней.

"Чтобы человек субъективно почувствовал положительное действие, нужно 10-14 дней", - говорит Михайлов.

В этот период иногда приходится добавлять транквилизаторы, чтобы поддержать человека.

"Приходится комбинировать антидепрессанты с другими препаратами, с теми же транквилизаторами".

Почему нельзя бросать антидепрессанты самостоятельно

Самая большая опасность - это самопроизвольная отмена препарата, когда пациент "вдруг почувствовал себя лучше".

"Беда в том, что люди самостоятельно прекращают лечение, когда наконец чувствуют эффект", - предупреждает психиатр.

"Преждевременная самостоятельная отмена препарата приводит к 90% вероятности возвращения симптоматики и формирования резистентности".

Это значит, что лекарство перестанет действовать, и придется повышать дозу, менять или комбинировать препараты.

Как правильно лечиться

Итак, если человек начал принимать препарат, его надо принимать несколько месяцев, а затем постепенно отменять под контролем врача

Самоназначение - абсолютно недопустимо.

"Есть определенный алгоритм приема и постепенного прекращения применения антидепрессантов Только при таком условии эпизод депрессии останется в прошлом", - заключает Михайлов, подчеркивая, что успех лечения зависит от дисциплины пациента и строгого соблюдения медицинских рекомендаций.