Антидепрессанты - не слабость. В Минздраве объяснили, кто и кому их может назначать

Что такое психическое расстройство

Любое психическое расстройство - это заболевание, которое имеет свои диагностические критерии, среди которых является создание расстройством существенных помех в повседневной жизни: общении, работе, отношениях, или даже в личной гигиене.

Лечение психических расстройств так же основывается на протоколах, как и лечение внутренних или инфекционных болезней, а психиатрические препараты прошли клинические испытания и сертификацию.

В Министерстве здравоохранения отметили, что психическое расстройство - это не собственный выбор и не лень, но и не отсутствие счастья или неизбежное следствие действия стрессоров или переживания потери.

"Психические расстройства бывают и на фоне безопасной и обеспеченной жизни, а могут не произойти и после длительных лишений", - добавили врачи.

В то же время в министерстве отметили, что это не зависит сугубо от "силы личности" или "мудрости" и т.д. - психические расстройства являются следствием взаимодействия генетики человека с его физиологией, жизненными обстоятельствами, образом жизни, перенесенными болезнями, поведенческими паттернами, даже климатом. Все сложно, поэтому лучше не прибегать к самолечению.

Почему для лечения расстройств настроения нужны лекарства