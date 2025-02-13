Антидепрессанты - не слабость. В Минздраве объяснили, кто и кому их может назначать

Если болит зуб, мы идем к стоматологу, а после удаления без сомнений принимаем антибиотики. Но когда речь идет о психическом здоровье и антидепрессантах, появляются страхи и предубеждения.
Подробнее о том, кто и когда может назначать антидепрессанты и почему это - не слабость, можно узнать, - в материале РБК-Украина.
Любое психическое расстройство - это заболевание, которое имеет свои диагностические критерии, среди которых является создание расстройством существенных помех в повседневной жизни: общении, работе, отношениях, или даже в личной гигиене.
Лечение психических расстройств так же основывается на протоколах, как и лечение внутренних или инфекционных болезней, а психиатрические препараты прошли клинические испытания и сертификацию.
В Министерстве здравоохранения отметили, что психическое расстройство - это не собственный выбор и не лень, но и не отсутствие счастья или неизбежное следствие действия стрессоров или переживания потери.
"Психические расстройства бывают и на фоне безопасной и обеспеченной жизни, а могут не произойти и после длительных лишений", - добавили врачи.
В то же время в министерстве отметили, что это не зависит сугубо от "силы личности" или "мудрости" и т.д. - психические расстройства являются следствием взаимодействия генетики человека с его физиологией, жизненными обстоятельствами, образом жизни, перенесенными болезнями, поведенческими паттернами, даже климатом. Все сложно, поэтому лучше не прибегать к самолечению.
Можно сбалансировано питаться, интенсивно тренироваться 150 минут в неделю, спать каждую ночь по 8 часов и при этом быть близорукими. Никакие витамины, БАДы, сила воли или упражнения для глаз не заменят очки, контактные линзы или лазерную коррекцию зрения. С психическими расстройствами - то же самое. Для их преодоления нужно больше, чем просто здоровый образ жизни, а именно: медикаменты, психотерапия и время.
Витамины, здоровый образ жизни, полноценное питание и сон нужны всем, чтобы быть здоровыми. Когда чего-то из этого не хватает, человек в конце концов теряет здоровье, в частности психическое. Но наличие здорового сна, сбалансированный рацион и идеальные анализы сами по себе не являются залогом психического здоровья, ведь это не единственные факторы, которые его определяют.
Более того - психически здоровый человек имеет ресурс на здоровый образ жизни, а человек в состоянии расстройства - нет. Поэтому нет прямой причинно-следственной связи между здоровым образом жизни и отсутствием психических расстройств.
Сейчас мы не говорим о психотерапии как универсальной составляющей здоровья, потому что она нужна только тем людям, которые имеют на нее собственный запрос, и готовы к изменениям и ответственности за свою жизнь, еще и имеют деньги и квалифицированного терапевта.
Вы можете сказать, что психические расстройства во многих случаях проходят сами, без лечения, и спросите о целесообразности терапии. Это правда - депрессивное или тревожное расстройство могут со временем пройти самостоятельно, но есть ряд "но". Пока продолжается психическое расстройство, человеку бывает трудно, даже невозможно выполнять повседневные обязанности, работать, вести "здоровый образ жизни", и это ухудшает ситуацию и уменьшает шансы на выздоровление.
Более того, человек может прибегать к вредным способам "помощи" себе, например, употребление алкоголя или наркотических веществ.
Антидепрессанты - это общее название для нескольких групп препаратов, которые назначают прежде всего в случае депрессивного расстройства и его разновидностей (например, предменструальное дисфорическое нарушение). Впрочем, не все психические расстройства требуют употребления антидепрессантов, и не только депрессию можно ими лечить.
Антидепрессанты влияют на то, как наши нейроны общаются друг с другом - в частности, когда речь идет о настроении. Эти лекарства не делают людей "счастливыми" - они помогают функционировать, найти силы на психотерапию или "просто" делать обычные дела. Слово "просто" в кавычках, потому что при психических расстройствах будничные дела - это очень сложно.
Какие препараты нужны конкретному человеку, зависит не только от диагноза, но и от всей истории болезни, даже семейного анамнеза, а также других лекарств, которые сейчас человек принимает.
Если врач назначил психиатрический препарат, но "чуда не произошло", это не значит, что врач плохой, а доказательная медицина - неэффективна. Довольно часто нужный препарат и его дозу врач подбирает в несколько подходов - это нормальная практика, предусмотренная медицинскими протоколами лечения.
Антидепрессанты назначает психиатр - именно врач, не психолог. Основанием для назначения является диагноз и анамнез (история болезни). После назначения схемы лечения идет период тесного взаимодействия пациента и психиатра, ведь нужно проследить, есть ли нужный и побочные эффекты, подобрать надлежащую дозу препарата, или сделать новое назначение. Когда есть рабочая схема лечения и медикаменты, которые помогают конкретному человеку, дело за временем - нужно пить лекарства и регулярно обновлять их запасы. Для этого нужен рецепт на антидепрессанты.
В Министерстве отметили, что не стоит бояться психиатров и антидепрессантов - они призваны облегчить жизнь и сделать возможным решение проблем. Без надлежащего лечения психические расстройства, как и любые болезни, могут ухудшиться и затронуть другие звенья здоровья и сферы жизни.
"Мы не ждем, что опухоль рассосется сама, переломанные кости без вмешательства хирурга правильно срастутся, а кариес затянется новой эмалью - мы идем лечиться. В случае психических расстройств следует действовать так же", - отметили врачи.
Напомним, что ранее в этом месяце в США одобрили первый назальный спрей для лечения тяжелой депрессии.
РБК-Украина также писало о действии антидепрессантов на организм человека. В частности о том, какие наиболее распространенные мифы, связанные с ними, существуют в нашем обществе.
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