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Антибиотики не всегда безопасны: специалисты объяснили, как их правильно принимать

Фото: специалисты объяснили, как правильно принимать антибиотики (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Антибиотики не всегда безопасны для здоровья человека. Неправильное их применение может привести к стойкости и привыканию организма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной службы здоровья Украины.

Резистентность или стойкость к противомикробным препаратам возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты больше не реагируют на противомикробные средства. В результате антибиотики становятся неэффективными, а инфекции трудно излечимыми.

В свою очередь устойчивость к антибиотикам может привести к более серьезным болезням. К примеру, пневмонии, туберкулеза и т.д.

Советы по применению антибиотиков

  • антибиотики действуют только на бактерии. Никогда не используйте их при вирусных инфекциях, потому что антибиотики беспомощны в борьбе с ними;
  • не занимайтесь самолечением, обращайтесь к врачу;
  • не прерывайте курс антибиотиков самостоятельно, не используйте самовольно антибиотики из пачки, оставшейся после курса лечения. Не делитесь этим лекарством с другими и не советуйте их принимать;
  • вакцинируйтесь, следите за гигиеной рук;
  • немедленно обращайтесь к врачу, если прописанные антибиотики не упрощают симптомы заболевания.

Напомним, в Украине с 1 августа 2022 года антибиотики отпускаются только по электронному рецепту врача. Что нужно знать об е-рецепте - в материале РБК-Украина.

Раньше мы объясняли, почему лечить простуду антибиотиками небезопасно. В Министерстве здравоохранения дали совет украинцам.

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