Антибиотики не всегда безопасны: специалисты объяснили, как их правильно принимать

Антибиотики не всегда безопасны для здоровья человека. Неправильное их применение может привести к стойкости и привыканию организма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Национальной службы здоровья Украины.
Резистентность или стойкость к противомикробным препаратам возникает, когда бактерии, вирусы, грибки и паразиты больше не реагируют на противомикробные средства. В результате антибиотики становятся неэффективными, а инфекции трудно излечимыми.
В свою очередь устойчивость к антибиотикам может привести к более серьезным болезням. К примеру, пневмонии, туберкулеза и т.д.
Советы по применению антибиотиков
Напомним, в Украине с 1 августа 2022 года антибиотики отпускаются только по электронному рецепту врача. Что нужно знать об е-рецепте - в материале РБК-Украина.
Раньше мы объясняли, почему лечить простуду антибиотиками небезопасно. В Министерстве здравоохранения дали совет украинцам.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.