Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати

В Україні антибіотики продаватимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Таке нововведення набуде чинності вже у квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.
Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, таке нововведення необхідно для того, аби уникнути нецільового використання препаратів. На думку глави МОЗ Віктора Ляшка, це запобігатиме розвиткові стійкості до протимікробних препаратів.
Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.
Стосується і аптек
Подібна умова діє і для аптек та медичних закладів - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами.
Покупець мож скористатися е-рецептом в аптеці, що під’єднана до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, який містить діючу речовину, зазначену в рецепті.
Слід підкреслити, що в електронному рецепті зазначатиметься діюча речовина (а не конкретна торгова марка препарату), її лікарська форма та дозування.
Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, після запуску електронного рецепта на антибіотики наступними етапами планується запуск е-рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.
Нагадаємо, з 1 січня 2022 року українські лікарні почали вести облік антибіотиків, мова йде про 29 лікарських препаратів.