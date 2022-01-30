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Антибіотики в Україні продаватимуть лише за е-рецептом: коли саме і як їх отримати

Автор: Марія Кучерявець

В Україні антибіотики продаватимуть в аптеках лише за наявності у пацієнта електронного рецепта. Таке нововведення набуде чинності вже у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Для чого це потрібно?

Як пояснюють у Міністерстві охорони здоров'я, таке нововведення необхідно для того, аби уникнути нецільового використання препаратів. На думку глави МОЗ Віктора Ляшка, це запобігатиме розвиткові стійкості до протимікробних препаратів.

Де отримати е-рецепт?

Електронний рецепт можна буде отримати у будь-якого лікаря, незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Проте для отримання електронного рецепта необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я.

Стосується і аптек

Подібна умова діє і для аптек та медичних закладів - необхідно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоров’я усім працівникам, які будуть залучені до призначення та відпуску ліків за е-рецептами.

Як працюватиме механізм?

Покупець мож скористатися е-рецептом в аптеці, що під’єднана до електронної системи охорони здоровʼя, обравши будь-який із наявних лікарських засобів, який містить діючу речовину, зазначену в рецепті.

Слід підкреслити, що в електронному рецепті зазначатиметься діюча речовина (а не конкретна торгова марка препарату), її лікарська форма та дозування.

Використання е-рецептів розширять

Як розповів глава МОЗ Віктор Ляшко, після запуску електронного рецепта на антибіотики наступними етапами планується запуск е-рецептів на наркотичні засоби, а потім на всі рецептурні препарати.

Нагадаємо, з 1 січня 2022 року українські лікарні почали вести облік антибіотиків, мова йде про 29 лікарських препаратів.

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Мінстерство охорони здоров'я України