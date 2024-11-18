Антибиотики могут серьезно навредить: в Минздраве объяснили, в чем опасность от их употребления.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году около 5 миллионов смертей были связаны с антибиотикорезистентностью. Там отмечают, что если ситуация ухудшится, смертность от болезней, лечащихся сейчас антибиотиками, существенно возрастет.

В Минздраве объяснили, что антибиотикорезистентность возникает, когда бактерии адаптируются к лекарству, что делает инфекции тяжелыми для лечения.

Известно, что:

Треть случаев пневмонии в мире может стать летальной из-за антибиотикорезистентности.

Смертность во время родов из-за нее возрастет до 5 на 1000 женщин.

Только 25% больных туберкулезом смогут вылечиться, имея резистентность к антибиотикам.

"Особо опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны. Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. При правильном применении такое лекарство спасает жизнь раненым и больным военным. Однако если резистентность к такому лекарству распространилась, это сильно усложняет лечение и выздоровление пациентов" , - добавили в Минздраве.

Почему антибиотикорезистентность возникает

Одной из главных причин развития устойчивости к антибиотикам является их неправильное использование.

самолечение,

несоблюдение назначений врача,

применение лекарств не по необходимости,

отсутствие профилактических мер, таких как вакцинация.

Как снизить риски?

Врачи советуют:

Принимать антибиотики только по назначению врача. Самолечение может быть опасным. Не использовать антибиотики при вирусных инфекциях. Окончательное решение по лечению должен принимать врач. Проходить полный курс исцеления. Не прекращайте прием лекарства, даже если самочувствие улучшилось. Не использовать остатки препаратов. Хранить антибиотики для будущего - риск для здоровья. Не передавать лекарства другим людям. Каждый случай требует индивидуального подхода. Делать прививку по графику. Вакцинация снижает потребность в антибиотиках.

Ранее мы сообщали о том, как получить электронный рецепт на антибиотики , если их назначил врач.