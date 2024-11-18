Антибиотики могут серьезно навредить: в Минздраве объяснили, в чем опасность от их употребления.

Антибиотики - жизненно важные лекарства, однако их неправильное использование может лишить людей этого оружия против бактериальных инфекций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году около 5 миллионов смертей были связаны с антибиотикорезистентностью. Там отмечают, что если ситуация ухудшится, смертность от болезней, лечащихся сейчас антибиотиками, существенно возрастет.
В Минздраве объяснили, что антибиотикорезистентность возникает, когда бактерии адаптируются к лекарству, что делает инфекции тяжелыми для лечения.
Известно, что:
"Особо опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны. Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. При правильном применении такое лекарство спасает жизнь раненым и больным военным. Однако если резистентность к такому лекарству распространилась, это сильно усложняет лечение и выздоровление пациентов" , - добавили в Минздраве.
Одной из главных причин развития устойчивости к антибиотикам является их неправильное использование.
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