Антибиотики могут серьезно навредить: в Минздраве объяснили, в чем опасность от их употребления.
Антибиотики - жизненно важные лекарства, однако их неправильное использование может лишить людей этого оружия против бактериальных инфекций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году около 5 миллионов смертей были связаны с антибиотикорезистентностью. Там отмечают, что если ситуация ухудшится, смертность от болезней, лечащихся сейчас антибиотиками, существенно возрастет.
В Минздраве объяснили, что антибиотикорезистентность возникает, когда бактерии адаптируются к лекарству, что делает инфекции тяжелыми для лечения.
Известно, что:
- Треть случаев пневмонии в мире может стать летальной из-за антибиотикорезистентности.
- Смертность во время родов из-за нее возрастет до 5 на 1000 женщин.
- Только 25% больных туберкулезом смогут вылечиться, имея резистентность к антибиотикам.
"Особо опасна устойчивость к противомикробным препаратам во время войны. Она существенно увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. При правильном применении такое лекарство спасает жизнь раненым и больным военным. Однако если резистентность к такому лекарству распространилась, это сильно усложняет лечение и выздоровление пациентов" , - добавили в Минздраве.
Почему антибиотикорезистентность возникает
Одной из главных причин развития устойчивости к антибиотикам является их неправильное использование.
- самолечение,
- несоблюдение назначений врача,
- применение лекарств не по необходимости,
- отсутствие профилактических мер, таких как вакцинация.
Как снизить риски?
Врачи советуют:
- Принимать антибиотики только по назначению врача. Самолечение может быть опасным.
- Не использовать антибиотики при вирусных инфекциях. Окончательное решение по лечению должен принимать врач.
- Проходить полный курс исцеления. Не прекращайте прием лекарства, даже если самочувствие улучшилось.
- Не использовать остатки препаратов. Хранить антибиотики для будущего - риск для здоровья.
- Не передавать лекарства другим людям. Каждый случай требует индивидуального подхода.
- Делать прививку по графику. Вакцинация снижает потребность в антибиотиках.
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