Антибиотики не помогут. Минздрав развеял мифы о лечении вирусных заболеваний

В министерстве заявили, что каждый второй украинец верит, что вирусные инфекционные заболевания и простуду можно вылечить антибиотиками. Однако это не верное утверждение. Более того, бесконтрольный прием антибиотиков может даже навредить вашему организму.

"Мы не устаем развенчивать самые распространенные мифы об этой категории лекарств, чтобы уберечь ваше здоровье!", - подчеркнули в Минздраве.

Мифы об антибиотиках

"Антибиотиками лечат вирусы и разные инфекции"

По данным врачей, антибиотики действуют только на микроорганизмы, то есть бактерии. Поэтому антибиотиками лечат только заболевание бактериального происхождения.

И даже если вы действительно имеете бактериальную инфекцию, самостоятельно вы не сможете определить, какой именно антибиотик вам нужен, ведь бактерий большое количество и не каждый антибиотик подходит для борьбы именно в вашем случае.

"Можно прекратить употребление лекарства, как только улучшится самочувствие"

Даже если вы чувствуете себя гораздо лучше, следует лечиться антибиотиками в течение всего времени, определенного специалистом.

Это поможет убить все вредные бактерии и предотвратить развитие в них стойкости к антибиотикам.

"Можно использовать антибиотики, оставшиеся после предварительного лечения"

Антибиотик, оставшийся от предыдущего назначения, может просто не подействовать на бактерии, повлекшие заболевание на этот раз. Как уже отмечалось ранее, не каждый антибиотик имеет широкий спектр действия и может повлиять на возбудитель вашего заболевания.

Подобрать корректную и безопасную антибиотикотерапию может только врач.

"Употреблять антибиотики или нет и каким образом - чисто мое дело"

"Люди постоянно обмениваются бактериями. Если "ваши бактерии" из-за некорректного использования антибиотиков приобрели к ним устойчивость, это может стать огромной проблемой для кого-то другого, а в конце концов и для всего человечества", - пояснили в Минздраве.