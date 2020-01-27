ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Антибіотики не діють на коронавірус, - ВООЗ

Новини » В світі     27.01.2020 - 19:19
Антибіотики не діють на коронавірус, - ВООЗ
Ілюстративне фото (pxhere com 3)

У ВООЗ заявили, що люди похилого віку та люди з захворюваннями більш уразливі до вірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я роз'яснила деякі питання щодо китайського коронавіруса нового типу. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ Twitter.

Як зазначили у ВООЗ, антибіотики є неефективними при лікуванні нового коронавіруса, так як вони діють лише проти бактерій, а не проти вірусів.

"2019-nC0V є вірусом, і тому антибіотики не повинні використовуватися в якості засобу профілактики або лікування", - заявили у ВООЗ.

Також повідомляється, що люди похилого віку та люди з вже існуючими захворюваннями більш уразливими до захворювання, хоча можуть заразитися люди всіх віків.

Крім цього у ВООЗ підкреслили, що на даний момент немає доказів, що домашні тварини, такі як кішки і собаки, можуть бути інфіковані вірусом. Незважаючи на це, після контакту з тваринами закликають мити руки з милом.

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавіруса. Згідно з доповіддю ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, у Китаї оголошений дуже високий рівень загрози коронавіруса.

Також повідомлялося, що за даними китайських вчених, ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Нагадаємо, спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 81 людина. При цьому кількість хворих перевищила 2 835 чоловік.

У Камбоджі зафіксували перший випадок зараження коронавірусом У Пекіні зафіксували першу смерть від нового вірусу
Новини України ВООЗКитайвирус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся