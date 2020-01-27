Антибіотики не діють на коронавірус, - ВООЗ

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У ВООЗ заявили, що люди похилого віку та люди з захворюваннями більш уразливі до вірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я роз'яснила деякі питання щодо китайського коронавіруса нового типу. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ Twitter.

Як зазначили у ВООЗ, антибіотики є неефективними при лікуванні нового коронавіруса, так як вони діють лише проти бактерій, а не проти вірусів.

"2019-nC0V є вірусом, і тому антибіотики не повинні використовуватися в якості засобу профілактики або лікування", - заявили у ВООЗ.

Також повідомляється, що люди похилого віку та люди з вже існуючими захворюваннями більш уразливими до захворювання, хоча можуть заразитися люди всіх віків.

Крім цього у ВООЗ підкреслили, що на даний момент немає доказів, що домашні тварини, такі як кішки і собаки, можуть бути інфіковані вірусом. Незважаючи на це, після контакту з тваринами закликають мити руки з милом.

LIVE: Q&A on novel coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/keFOCZGA8u — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 27, 2020

Раніше РБК-Україна писало, що ВООЗ підвищила рівень загрози розповсюдження коронавіруса. Згідно з доповіддю ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом, у Китаї оголошений дуже високий рівень загрози коронавіруса.

Також повідомлялося, що за даними китайських вчених, ймовірним джерелом коронавіруса були дикі тварини. Вказувалося, що коронавірус був виявлений в зразках з ринку морепродуктів в місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей).

Нагадаємо, спалах вірусу була вперше зафіксована в Ухані в кінці грудня 2019 року, а потім поширилася на інші частини Китаю. За останніми даними, від пневмонії, викликаної вірусом, загинула 81 людина. При цьому кількість хворих перевищила 2 835 чоловік.