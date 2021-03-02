Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Нью-Йорк: з'явилося відео

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського космічного агентства .

Повідомляється, що айсберг відколовся в кінці лютого. Радіолокаційні зображення, зроблені місією Copernicus Sentinel-1, показують, як він відколюється і швидко віддаляється від шельфового льодовика Брант.

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As this animation created with @CopernicusEU #Sentinel1 images shows a 1270 sq km iceberg broke off from the northern section of Antarctica's Brunt Ice Shelf on Friday 26th February. This calving event was forecasted a few weeks ago.

https://t.co/zsNbVXZV38 pic.twitter.com/neQbQSgU1f — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 2, 2021

A 1,270-square-kilometre iceberg – the size of New York City – separated from Antarctica on February 26. This is what it looked like 10 days before it broke away completely. pic.twitter.com/0GbTeiIQT0 — euronews (@euronews) February 27, 2021

За словами представника Європейського космічного агентства Марка Дрінкуотера, відкол айсберга очікувався і прогнозувався ще кілька тижнів тому.

"Протягом наступних місяців айсберг може віднести швидким південно-західною прибережною течією, після чого він сяде на мілину або завдасть додаткової шкоди, зіткнувшись з південним шельфовим льодовиком", - зазначив він.

На сьогодні айсберг неофіційно називають А-74. Він не представляє загрози для безпілотної дослідної станції Британської антарктичної служби, яку в 2017 році перенесли в безпечне місце.