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Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Нью-Йорк: з'явилося відео

Новость на русском → Антарктида, Вівторок 02 березня 2021 18:36
Від Антарктиди відколовся айсберг розміром з Нью-Йорк: з'явилося відео Фото: від Антарктиди відколовся айсберг (Brunt Ice Shelf)
Автор: РБК-Україна

Від Антарктиди відколовся айсберг площею 1 270 квадратних кілометрів. Це дорівнює площі американського міста Нью-Йорк.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейського космічного агентства.

Повідомляється, що айсберг відколовся в кінці лютого. Радіолокаційні зображення, зроблені місією Copernicus Sentinel-1, показують, як він відколюється і швидко віддаляється від шельфового льодовика Брант.

За словами представника Європейського космічного агентства Марка Дрінкуотера, відкол айсберга очікувався і прогнозувався ще кілька тижнів тому.

"Протягом наступних місяців айсберг може віднести швидким південно-західною прибережною течією, після чого він сяде на мілину або завдасть додаткової шкоди, зіткнувшись з південним шельфовим льодовиком", - зазначив він.

На сьогодні айсберг неофіційно називають А-74. Він не представляє загрози для безпілотної дослідної станції Британської антарктичної служби, яку в 2017 році перенесли в безпечне місце.

Нагадаємо, раніше українські полярники показали аномалію в Антарктиді.

Також повідомлялося, що Україна продовжила фінансування станції в Антарктиді на три роки.

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