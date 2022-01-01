В Антарктиді на дослідницькій станції стався спалах коронавірусу

За даними видання, з 14 грудня не менше 16 з 25 співробітників антарктичної станції "принцеса Єлизавета" заразилися коронавірусом. Як повідомив глава Міжнародного полярного фонду Джозеф Чик, захворювання у них протікає в легкій формі.

"Ситуація не драматична", - уточнив Чик, додавши, що заразився коронавірусом співробітникам було запропоновано покинути станцію, але вони відмовилися.

Перший позитивний тест на коронавірус на станції був зафіксований 14 грудня, через тиждень після їх прибуття в Антарктиду. При цьому всі бельгійські дослідники пройшли повний курс вакцинації, а один з них навіть прийняв бустерну дозу.

Фахівець, з яким консультувався Полярний Секретаріат Бельгії, допустив, що спалах коронавірусу на станції міг статися через штам "Омікрон".