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В Антарктиді на дослідницькій станції стався спалах коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Антарктиді на бельгійській науково-дослідній станції стався спалах коронавірусу. Фахівці припускають, що причиною міг стати штам "Омікрон", оскільки всі полярники були вакциновані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

За даними видання, з 14 грудня не менше 16 з 25 співробітників антарктичної станції "принцеса Єлизавета" заразилися коронавірусом. Як повідомив глава Міжнародного полярного фонду Джозеф Чик, захворювання у них протікає в легкій формі.

"Ситуація не драматична", - уточнив Чик, додавши, що заразився коронавірусом співробітникам було запропоновано покинути станцію, але вони відмовилися.

Перший позитивний тест на коронавірус на станції був зафіксований 14 грудня, через тиждень після їх прибуття в Антарктиду. При цьому всі бельгійські дослідники пройшли повний курс вакцинації, а один з них навіть прийняв бустерну дозу.

Фахівець, з яким консультувався Полярний Секретаріат Бельгії, допустив, що спалах коронавірусу на станції міг статися через штам "Омікрон".

Нагадаємо, на початку жовтня 2021 року в Антарктиду прибула перша партія вакцини від коронавірусу.

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