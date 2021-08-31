Анонсовано новий семимісний Універсал на базі Logan

Dacia поділилася першою інформацією про свою нову модель. Новий 7-місний MCV на базі Logan буде називатися Jogger. Майбутня модель, яку румунський автовиробник називає "вуличним автомобілем", дебютує на виставці IAA Mobility 2021 в Мюнхені після онлайн-прем'єри 3 вересня.

Замасковані прототипи MCV були помічені під час зимових випробувань ще в лютому, а Dacia офіційно підтвердила появу нової моделі лише в липні. Згідно з останнім прес-релізом, Jogger буде пропонуватися з 5 - і 7-місним салоном.

Нова модель являє собою універсал B-класу з елементами "кросоверності" в дизайні. Він буде базуватися на подовженій версії платформи CMF-B, на якій вже побудовані нові Sandero, Sandero Stepway і Logan.

Представлений відеоролик дає деяке уявлення про машину. Так, можна побачити великі і високо розташовані задні ліхтарі, а також частково профіль новинки. Dacia заявляє, що Jogger націлений на активний відпочинок, тому варто чекати надбавку дорожнього просвіту в порівнянні з попередником.

За попередньою інформацією, Jogger отримає два двигуни: 1,0-літровий турбомотор потужністю 90 к.с. і 1,0-літровий двопаливний двигун потужністю 100 к. с., здатний працювати на пропан-бутановій суміші.