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Анонсовано новий семимісний Універсал на базі Logan

Автор: Константин Широкун

Dacia анонсувала новий семимісний Універсал на платформі Logan. Новинку виділять в окрему модель і назвуть Jogger.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт прес-служби Dacia.

Dacia поділилася першою інформацією про свою нову модель. Новий 7-місний MCV на базі Logan буде називатися Jogger. Майбутня модель, яку румунський автовиробник називає "вуличним автомобілем", дебютує на виставці IAA Mobility 2021 в Мюнхені після онлайн-прем'єри 3 вересня.

Замасковані прототипи MCV були помічені під час зимових випробувань ще в лютому, а Dacia офіційно підтвердила появу нової моделі лише в липні. Згідно з останнім прес-релізом, Jogger буде пропонуватися з 5 - і 7-місним салоном.

Нова модель являє собою універсал B-класу з елементами "кросоверності" в дизайні. Він буде базуватися на подовженій версії платформи CMF-B, на якій вже побудовані нові Sandero, Sandero Stepway і Logan.

Представлений відеоролик дає деяке уявлення про машину. Так, можна побачити великі і високо розташовані задні ліхтарі, а також частково профіль новинки. Dacia заявляє, що Jogger націлений на активний відпочинок, тому варто чекати надбавку дорожнього просвіту в порівнянні з попередником.

За попередньою інформацією, Jogger отримає два двигуни: 1,0-літровий турбомотор потужністю 90 к.с. і 1,0-літровий двопаливний двигун потужністю 100 к. с., здатний працювати на пропан-бутановій суміші.

Як ми писали раніше, Renault представив електричний седан Mobilize Limo для таксі. Електромобіль приводиться в рух електродвигуном потужністю 150 к.с.

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