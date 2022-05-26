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Анкара веде переговори з Україною і РФ про відкриття коридору для експорту зерна до Туреччини, - Reuters

Фото: Анкара веде переговори з Україною і РФ про відкриття коридору для експорту зерна до Туреччини (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Туреччина веде переговори з Росією і Україною про відкриття коридору через Босфор для експорту зерна з України. Чорноморські порти України були заблоковані після вторгнення Росії, і понад 20 млн тонн зерна застрягли в силосах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На частку Росії і України припадає майже третина світових поставок пшениці, і відсутність експорту з України сприяє наростанню глобальної продовольчої кризи.

"Туреччина веде переговори як з Росією, так і з Україною про експорт зерна з України. Оскільки з Туреччини буде відкритий коридор, виник попит на це зерно, щоб досягти цільових ринків. Переговори все ще тривають", - заявило джерело видання, додавши, що переговори мають конфіденційний характер.

Ще дві людини, знайомих з питанням, також підтвердили факт обговорення того, що Туреччина допоможе вивезти зерно з України. Один зі співрозмовників сказав, що, попри членство в НАТО, Туреччина розглядається Росією як більш "нейтральна" країна, ніж інші західні члени Альянсу.

"Туреччина готова внести свій внесок у свого роду моніторинг цих експортних поставок з Одеси через Чорне море, тому що Туреччина традиційно дуже сильна в Чорному морі, і вони готові допомогти", - сказав високопоставлений європейський дипломат.

Нагадаємо, в МЗС Росії заявили, що відкриють гуманітарний коридор для експорту українського зерна та інших продуктів, якщо Захід скасує санкції.

В Офісі президента сказали, що такі заяви РФ підтверджують серйозний вплив санкцій на її економіку.

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