В Англии подросток с ножом напал на детей: есть погибшие и раненые

Шестеро раненых детей и двое взрослых находятся в критическом состоянии.

По подозрению в убийстве и покушении на убийство арестован 17-летний парень.

Полиция заявила, что мотивация нападения "непонятна", но она не рассматривается как связанная с терроризмом.

Принц и принцесса Уэльские назвали нападение "ужасным и отвратительным", добавив, что они посылают "любовь, мысли и молитвы всем причастным".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал: "Я знаю, что вся страна шокирована тем, что они увидели и услышали. Я знаю, что говорю от имени всех во всей стране, говоря, что наши мысли и соболезнования с жертвами, их семьями, друзьями и обществом, и почти невозможно представить горе, которое они переживают, и травму, которую они проходят".