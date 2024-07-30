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В Англии подросток с ножом напал на детей: есть погибшие и раненые

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Двое детей погибли и девятеро получили ранения в результате жестокого нападения с ножом на детскую танцевальную мастерскую в английском городе Саутпорт. Также ранены двое взрослых, которые пытались защитить детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Шестеро раненых детей и двое взрослых находятся в критическом состоянии.

По подозрению в убийстве и покушении на убийство арестован 17-летний парень.

Полиция заявила, что мотивация нападения "непонятна", но она не рассматривается как связанная с терроризмом.

Принц и принцесса Уэльские назвали нападение "ужасным и отвратительным", добавив, что они посылают "любовь, мысли и молитвы всем причастным".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал: "Я знаю, что вся страна шокирована тем, что они увидели и услышали. Я знаю, что говорю от имени всех во всей стране, говоря, что наши мысли и соболезнования с жертвами, их семьями, друзьями и обществом, и почти невозможно представить горе, которое они переживают, и травму, которую они проходят".

 

Напомним, в начале июня Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона №6393-д о предотвращении насилия и жестокого обращения с детьми. Кроме того, в парламенте был зарегистрирован законопроект №9400 о предотвращении и противодействии насилию в отношении детей.

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