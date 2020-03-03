Англія надала епідемії коронавірусу найвищий рівень небезпеки

Англія надала епідемії нового типу коронавірусу COVID-19 найвищий рівень небезпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Повідомляється, що оголошення було зроблено після того, як уряд попередив, що поліція ігнорує дрібні злочини і п'ята частина робочих місць відсутня.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок раніше сказав, що у Великобританії у 51 людини був позитивний результат на коронавірус, що на 12 осіб зросла за один день.

Також Державна служба охорони може відкласти надання невідкладної допомоги, закрити школи і заборонити проведення великих громадських зборів, якщо потрібні надзвичайні заходи для припинення поширення вірусу у Великобританії.

Міністр охорони здоров'я зазначив, що правила відпустки з хвороби також можуть бути змінені, щоб люди могли на два тижні відмовитися від роботи через вірус.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в світі захворіли більше 90 тис. людей в 73 країнах світу. Відомо про 3111 смертельному випадку. В Європейському регіоні кількість випадків зараження збільшилася до 2809 осіб, померли 56 чоловік.

Раніше повідомлялося, що в Україні лікарі виявили перший випадок зараження коронавірусом у жителя Чернівців, який нещодавно повернувся з-за кордону. За даними Міністерства охорони здоров'я, з інфікованим українцем могли контактувати до 10 осіб.