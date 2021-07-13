Англія скасує карантин попри різке зростання захворюваності на COVID-19

За словами Джонсона, це "правильний момент для продовження", оскільки школи закриваються на літні канікули.

Він пояснив, що хоча ризики зростання захворюваності залишаються, законодавчі обмеження будуть замінені рекомендацією, щоб громадяни носили маски в місцях скупчення людей та в громадському транспорті.

Завершальний етап пом'якшення карантину в Англії означає, що всі обмеження на соціальні зібрання будуть зняті, а заходи соціального дистанціювання скасовані. Нічні клуби можуть відкритися вперше з березня минулого року і більше не буде обмежень для відвідування концертів, театрів, весіль чи спортивних заходів.

Однак, до нічних клубів та розважальних закладів, які вміщають велику кількість людей пускатимуть лише з паспортом вакцинації.

За останніми даними, 87% дорослого населення Великобританії отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а 66% - обидві.

Водночас за останні тижні кількість хворих на коронавірус значно зросла і становила 30 тисяч нових випадків за добу.