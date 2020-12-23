В Англії знову посилюють карантин через погіршення ситуації з коронавірусом

В Англії знову посилюють карантин. Найвищий четвертий рівень обмежень введуть з 26 грудня.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

З суботи найжорсткіший рівень карантину введуть в ряді регіонів на півдні та сході Англії. Також будуть посилені обмеження у регіонах з більш слабким карантином.

З 26 грудня вищий рівень карантину введуть в графствах Гемпшир, Норфолк, Саффолк, Кембріджшир, Західний Сассекс і Західний Сассекс. Всі ці регіони зараз знаходяться на другому рівні карантину.

Також уряд планує посилювати карантин в інших місцях, де діють більш м'які обмеження. За планом чиновників, на першому рівні карантину залишиться тільки архіпелаг Сіллі, де проживає менше 2,3 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті ввели четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який, імовірно, поширюється на 70% швидше.

Крім того, уряди Уельсу і Шотландії вводять локдаун на новорічні свята.