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В Англії знову посилюють карантин через погіршення ситуації з коронавірусом

Англія, Середа 23 грудня 2020 20:17
В Англії знову посилюють карантин через погіршення ситуації з коронавірусом
Фото: Метт Хенкок (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

В Англії знову посилюють карантин. Найвищий четвертий рівень обмежень введуть з 26 грудня.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Великобританії Метт Хенкок.

З суботи найжорсткіший рівень карантину введуть в ряді регіонів на півдні та сході Англії. Також будуть посилені обмеження у регіонах з більш слабким карантином.

З 26 грудня вищий рівень карантину введуть в графствах Гемпшир, Норфолк, Саффолк, Кембріджшир, Західний Сассекс і Західний Сассекс. Всі ці регіони зараз знаходяться на другому рівні карантину.

Також уряд планує посилювати карантин в інших місцях, де діють більш м'які обмеження. За планом чиновників, на першому рівні карантину залишиться тільки архіпелаг Сіллі, де проживає менше 2,3 тисяч чоловік.

Нагадаємо, раніше у Лондоні і в двох графствах на південно-сході Англії - Ессексі і Кенті ввели четвертий рівень карантину.

Обмеження, введені в регіонах Британії, пов'язані із збільшенням захворюваності COVID-19, а також новим різновидом коронавірусу, який, імовірно, поширюється на 70% швидше.

Крім того, уряди Уельсу і Шотландії вводять локдаун на новорічні свята.

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