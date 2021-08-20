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В Англії качок возять на розкішному позашляховику Rolls-Royce Cullinan

Автор: Вадим Добровольский

У Гудвуді на території підприємства Rolls-Royce оселилося сімейство качок. Керівництво компанії взяло нових "жителів" під опіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Rolls-Royce.

Ще навесні біля озера на території виробничого комплексу британського автовиробника Rolls-Royce в Гудвуді (Південно-Східна Англія) були знайдені 15 каченят, яких залишила мама. Пташенят доставили в найближчу ветеринарну клініку, де вони виросли до розміру дорослих особин під наглядом фахівців.

Після консультацій відділу маркетингу з ветлікарями співробітники Rolls-Royce прийняли рішення поселити виводок дорослих качок там же на ставках на території автозаводу. Каскад озер є важливим елементом системи зі сталого охолодження підприємства. Цікаво, що на водоймі раніше поселили вісім врятованих птахів того ж виду.

З клініки на завод качок перевезли на розкішному позашляховику Rolls-Royce Cullinan. Після цього працівники заводу жартома запропонували в майбутньому вимірювати 560-літровий багажник Cullinan в нових одиницях виміру - в качках. Як повідомляють в компанії, обговорення на цю тему тривають.

Нагадаємо, навесні 2021 року Rolls-Royce також шукав у свій колектив бджоляра. Британський автовиробник розмістив невелику кількість вуликів навколо власних ставків і мав намір використовувати отриманий мед у своїх їдальнях, а також продавати його невеликими порціями в якості оригінального сувеніра.

Нагадаємо, Skoda показала найшвидшу Octavia в світі. Автомобіль з макимальной швидкістю 365 км/год був побудований для рекордних заїздів по дну висохлого озера Бонневіль в США.

Також повідомлялося, що технологічний гігант Baidu (китайський аналог Google) представив свій перший автомобіль. Електрокар Apollo без керма і педалей оснащено автопілотом п'ятого рівня автономності.

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