В Англії качок возять на розкішному позашляховику Rolls-Royce Cullinan

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії Rolls-Royce .

Ще навесні біля озера на території виробничого комплексу британського автовиробника Rolls-Royce в Гудвуді (Південно-Східна Англія) були знайдені 15 каченят, яких залишила мама. Пташенят доставили в найближчу ветеринарну клініку, де вони виросли до розміру дорослих особин під наглядом фахівців.

Після консультацій відділу маркетингу з ветлікарями співробітники Rolls-Royce прийняли рішення поселити виводок дорослих качок там же на ставках на території автозаводу. Каскад озер є важливим елементом системи зі сталого охолодження підприємства. Цікаво, що на водоймі раніше поселили вісім врятованих птахів того ж виду.

З клініки на завод качок перевезли на розкішному позашляховику Rolls-Royce Cullinan. Після цього працівники заводу жартома запропонували в майбутньому вимірювати 560-літровий багажник Cullinan в нових одиницях виміру - в качках. Як повідомляють в компанії, обговорення на цю тему тривають.

Нагадаємо, навесні 2021 року Rolls-Royce також шукав у свій колектив бджоляра. Британський автовиробник розмістив невелику кількість вуликів навколо власних ставків і мав намір використовувати отриманий мед у своїх їдальнях, а також продавати його невеликими порціями в якості оригінального сувеніра.