В Англії, Північній Ірландії і Шотландії не було жодної смерті від COVID за добу

В Англії, Північній Ірландії і Шотландії у за добу, 10 травня, не було зафіксовано смертей від коронавірусу. Водночас в Уельсі зафіксовано чотири летальні випадки
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що "рівень тривоги" через коронавірус у Британії значно знизився.
Це означає, що хоча вірус усе ще циркулює, рівень його передачі не є високим або не зростає експоненціально.
За останніми даними, у Британії третина дорослого населення вже повністю вакцинувалась від коронавірусу, а дві третини жителів країни отримала одну з двох доз препарату.
Нагадаємо, 2 травня у Ліверпулі в рамках пілотного проекту британського уряду пройшов масштабний концерт. На ньому не вимагали надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.
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