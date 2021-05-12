RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Англії, Північній Ірландії і Шотландії не було жодної смерті від COVID за добу

Автор: Даша Харченко

В Англії, Північній Ірландії і Шотландії у за добу, 10 травня, не було зафіксовано смертей від коронавірусу. Водночас в Уельсі зафіксовано чотири летальні випадки

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що "рівень тривоги" через коронавірус у Британії значно знизився.

Це означає, що хоча вірус усе ще циркулює, рівень його передачі не є високим або не зростає експоненціально.

За останніми даними, у Британії третина дорослого населення вже повністю вакцинувалась від коронавірусу, а дві третини жителів країни отримала одну з двох доз препарату.

Нагадаємо, 2 травня у Ліверпулі в рамках пілотного проекту британського уряду пройшов масштабний концерт. На ньому не вимагали надягати маски і дотримуватися соціальної дистанції.

Також Велика Британія - країна, яка сьогодні формально не забороняє в'їзд українцям. Попри це, туристичний потік до цієї держави з України практично зупинився. Одна з причин - складні умови перетину кордону, які роблять можливим хіба що тільки поїздки першої необхідності. Читайте деталі в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВеликобританияИрландияШотландияКоронавірус