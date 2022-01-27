RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Англії скасували практично всі COVID-обмеження

Автор: Іванна Шовкун

З четверга, 27 січня, в Англії скасували майже всі карантинні правила. Послаблення стало можливим завдяки масштабній кампанії вакцинації посиленими дозами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Так, ще з 19 січня було скасовано правило соціального дистанціювання. З 20 січня школярам дозволили не скористатися масками. А вже сьогодні в Англії скасовується обов'язкове використання COVID-сертифікату як пропуск на масові заходи.

Носіння масок на заходах залишається на розгляді організаторів. Це стосується й сертифікатів. Але обов'язковими маски залишили для громадського транспорту у Лондоні. Однак рекомендація використовувати маску в людних місцях і в закритих приміщеннях зберігається.

"Вакцини та тестування забезпечили нам один із найвищих у Європі рівень захисту, що дозволяє тепер повернутися до "плану А" і повернути більше свободи… Проте, навчаючись "жити з вірусом", ми повинні розуміти, що він поки що нікуди не подівся, тож якщо ви ще не зробили цього - запрошуємо прийти на ваше перше або посилююче щеплення", - зазначив міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Нагадаємо, у Німеччині вперше зареєстровано понад 200 000 нових випадків коронавірусу за один день. Це новий рекорд із початку пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяКоронавірус