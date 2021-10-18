В Англії схвалили нові ліки від астми: допомагає від COVID-19

Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) рекомендував дупілумаб деяким пацієнтам, у яких астма не піддається лікуванню звичайними методами.

Препарат з сімейства препаратів, які також використовуються для лікування COVID. Також його призначають при важкій екземі і риносинуситі.

Клінічні випробування показали, що дупілумаб знижує частоту виникнення нападів астми. Це дозволяє зменшити майже вдвічі кількість стероїдів для екстреної допомоги в поєднанні зі стандартними інгаляторами.

запалення і головні болі. Рідше препарат може викликати серйозні алергічні реакції.