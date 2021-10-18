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В Англії схвалили нові ліки від астми: допомагає від COVID-19

Автор: Наталья Скороход

Національна служба охорони здоров'я в Англії схвалила препарат, який вважається дуже важливим у лікуванні неконтрольованої астми. Також його застосовують в боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Національний інститут охорони здоров'я та передового досвіду (NICE) рекомендував дупілумаб деяким пацієнтам, у яких астма не піддається лікуванню звичайними методами.

Препарат з сімейства препаратів, які також використовуються для лікування COVID. Також його призначають при важкій екземі і риносинуситі.

Клінічні випробування показали, що дупілумаб знижує частоту виникнення нападів астми. Це дозволяє зменшити майже вдвічі кількість стероїдів для екстреної допомоги в поєднанні зі стандартними інгаляторами.

запалення і головні болі. Рідше препарат може викликати серйозні алергічні реакції.

Нагадаємо, що у США просять дозволити використання таблеток від коронавірусу. Рішення будуть прийнято після того, як вивчать всю інформацію про препарат.

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Великобританія