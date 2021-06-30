В Англії напали на головного лікаря країни

Інцидент стався минулої неділі у лондонському парку Святого Джеймса.

На оприлюдненому відео видно, що Вітті намагався уникнути конфронтації з незнайомими чоловіками, однак ті не давали посадовцю пройти й знущались з нього.

Поліція розслідує інцидент.

Глава уряду Британії Борис Джонсон назвав цей інцидент шокуючим.

"Я засуджую поведінку цих негідників. Наші працьовиті державні службовці не мають стикатися з таким цькуванням на наших вулицях, і ми не збираємося цього терпіти", - написав Джонсон у Twitter.

Раніше Вітті публічно звинуватили у брехні громадськості щодо ситуації з пандемією коронавірусу.