RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Англії напали на головного лікаря країни

Автор: Даша Харченко

У столиці Англії Лондоні двоє невідомих чоловіків намагались поглузувати з головного лікаря країни Кріса Вітті. Поліція розслідує інцидент.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався минулої неділі у лондонському парку Святого Джеймса.

На оприлюдненому відео видно, що Вітті намагався уникнути конфронтації з незнайомими чоловіками, однак ті не давали посадовцю пройти й знущались з нього.

Поліція розслідує інцидент.

Глава уряду Британії Борис Джонсон назвав цей інцидент шокуючим.

"Я засуджую поведінку цих негідників. Наші працьовиті державні службовці не мають стикатися з таким цькуванням на наших вулицях, і ми не збираємося цього терпіти", - написав Джонсон у Twitter.

Раніше Вітті публічно звинуватили у брехні громадськості щодо ситуації з пандемією коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобритания