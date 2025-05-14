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Андрей Билоус покинул пост директора "Молодого театра" после секс-скандала: детали

Андрей Билоус уволился из "Молодого театра" (скриншот: youtube.com/Vasyl Zvieriev)
Автор: Ирина Костенко

Андрей Билоус, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, ушел с должности директора "Молодого театра" в Киеве. Он подал заявление на увольнение и его уже приняли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента культуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что известно об увольнении Билоуса

В КГГА сообщили, что Андрей Билоус оставил должность директора - художественного руководителя Киевского академического Молодого театра:

  • он подал заявление на увольнение - по соглашению сторон;
  • Департамент подписал соответствующий приказ.

Уточняется, что все дальнейшие кадровые решения относительно временного исполнения обязанностей руководителя театра будут приняты:

  • в соответствии с нормативно-правовыми актами;
  • в установленном порядке.

В завершение украинцам напомнили, что Департамент культуры неоднократно заявлял о принципиальной позиции насчет недопустимости в коммунальных учреждениях культуры любых проявлений:

  • харассмента;
  • дискриминации;
  • оскорбительных или унизительных действий.

Публикация КГГА в Facebook (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, в январе 2025 года бывшая студентка София Сапожник обвинила Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. После этого похожие случаи анонимно подтвердили более 40 других лиц.

В феврале режиссера на месяц отстранили от работы. Тем временем полиция открыла уголовное производство по статье 153 УКУ (сексуальное насилие).

Однако уже в марте Билоус возобновил исполнение обязанностей главы "Молодого театра" (его возвращение состоялось после завершения месячного отстранения, введенного на фоне обвинений в сексуальных домогательствах).

После этого комиссия КГГА рекомендовала расторгнуть с ним контракт на основании потери доверия, однако Департамент культуры не принимал окончательного решения.

Между тем сам Билоус отвергал любые обвинения в свой адрес и назвал их частью спланированной кампании, направленной на его устранение и захват контроля над театром.

Кроме того, он отмечал, что у Департамента культуры КГГА нет правовых оснований для отстранения или увольнения его с должности.

Возвращение режиссера в "Молодой театр" вызвало возмущение среди общественности и работников заведения, которые требовали справедливого расследования и обеспечения безопасной рабочей среды.

В конце апреля в Киеве инициировали петицию с требованием уволить Билоуса и директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка с должностей, которые они занимают (на основании потери доверия к первому и бездействия второго).

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