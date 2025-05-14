Андрей Билоус покинул пост директора "Молодого театра" после секс-скандала: детали

Напомним, в январе 2025 года бывшая студентка София Сапожник обвинила Андрея Билоуса в сексуальных домогательствах. После этого похожие случаи анонимно подтвердили более 40 других лиц.

В феврале режиссера на месяц отстранили от работы. Тем временем полиция открыла уголовное производство по статье 153 УКУ (сексуальное насилие).

Однако уже в марте Билоус возобновил исполнение обязанностей главы "Молодого театра" (его возвращение состоялось после завершения месячного отстранения, введенного на фоне обвинений в сексуальных домогательствах).

После этого комиссия КГГА рекомендовала расторгнуть с ним контракт на основании потери доверия, однако Департамент культуры не принимал окончательного решения.

Между тем сам Билоус отвергал любые обвинения в свой адрес и назвал их частью спланированной кампании, направленной на его устранение и захват контроля над театром.

Кроме того, он отмечал, что у Департамента культуры КГГА нет правовых оснований для отстранения или увольнения его с должности.

Возвращение режиссера в "Молодой театр" вызвало возмущение среди общественности и работников заведения, которые требовали справедливого расследования и обеспечения безопасной рабочей среды.

В конце апреля в Киеве инициировали петицию с требованием уволить Билоуса и директора Департамента культуры КГГА Сергея Анжияка с должностей, которые они занимают (на основании потери доверия к первому и бездействия второго).