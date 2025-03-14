Андрей Билоус после секс-скандала возвращается в "Молодой театр". Украинцы возмущаются

Что известно о возвращении Билоуса

Режиссер Трунова, которая с самого начала секс-скандала вокруг Андрея Билоуса освещает эту тему у себя в соцсетях, сообщила 14 марта, что он вернулся к выполнению своих обязанностей в "Молодом театре". Позже это журналистам подтвердил сам Билоус, а также актеры театра.

"По состоянию на 14 марта, как и раньше, у Департамента культуры КГГА нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", - сказал Белоус.

Напомним, что Белоус с 2012 года работает директором-художественным руководителем Киевского национального академического "Молодого театра", но на фоне обвинений в сексуальных домогательствах 10 февраля 2025 года его отстранили от исполнения обязанностей до 13 марта, пока велось следствие. При этом Департамент культуры его отстранил на основании его собственного заявления.

Также стало известно, что утром 14 марта сотрудники театра встретились с директором департамента культуры КГГА Сергеем Анжияком. Он призвал всех "относиться с уважением к каждому члену коллектива, чтобы сохранить этот театр". Он также сообщил, что снова получил жалобу о моббинге, но не указал от кого, ссылаясь на конфиденциальность.

Пост Труновой (скриншот)

Анжияк заявил, что комиссия, которая рассматривала жалобы на Билоуса, уже подготовила выводы, но пока нет понимания, как некоторые рекомендации реализовать, например гендерное соотношение состава актеров в спектаклях. Поэтому он дополнительно встретится с комиссией 18 марта, чтобы выяснить эти детали.

Также чиновник предлагает разработать этический кодекс театра, устраивать образовательные тренинги о правах человека и создать комитет для рассмотрения дел, связанных с дискриминационным поведением.

Добавим, что после обнародования этой информации украинцы начали массово возмущаться из-за возвращения Билоуса на должность.

Реакция украинцев на сообщение о возвращении Билоуса (скриншот).

Детали скандала с Билоусом

В конце января 2025 года режиссера "Молодого театра" и преподавателя КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах. Первой об этом заявила бывшая студентка София Сапожник, утверждая, что преподаватель присылал ей непристойные сообщения и требовал интимные фото.

После этого другие студентки и подчиненные актрисы также рассказали о его недопустимом поведении - анонимный опрос собрал более 40 свидетельств.

Сначала университет не комментировал ситуацию, но потом отстранил Билоуса на время расследования. В "Молодом театре" долго молчали, а потом 46 сотрудников все же публично подписали совместное заявление, где призвали уволить режиссера.

4 февраля КГГА заявила, что не может отстранить Билоуса без решения суда, но после открытия уголовного производства полицией и протестов актеров и активистов под "Молодым театром" в Киеве и Оперным театром во Львове пообещала отстранить режиссера. Ему инкриминировали сексуальное насилие, но окончательное решение должен принять суд.

Также отметим, что сам Билоус все обвинения отвергал и заявлял, что против него "длительное время ведется организованная кампания, целью которой является устранение его с должности в театре и получение контроля над помещением театра, который успешно функционирует".

Активисты во Львове требовали отстранить Билоуса от обязанностей (фото: Facebook/Людмила Пуляева)