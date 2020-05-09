Андре Тан розкрив, у кого з українських зірок найвередливіший характер (відео)

Знаменитий український дизайнер Андре Тан став гостем шоу Олі Полякової, яке вона організувала у мережі в період карантину. У своєрідній грі Королеви ночі "Правда чи дія" успішний модельєр зробив кілька гучних заяв і розкрив, з ким із зірок йому вкрай важко працювати.

Але і сама співачка не залишилася в боргу - Полякова також висловилася про свої конфліктні ситуації з найяскравішими представниками шоу-бізу.

"Здали один одному все! Зробили підтяжку обличчя, капелюх зі сметани та стільки всього наговорили...! Андре Тан розповів, за що його били в дитинстві, в кого із зірок найвередливіший характер, а я - про свій давній конфлікт зі Світланою Лободою..." - підписала Оля відео у своєму Instagram.

Відповідаючи на питання про "проблемних" замовників, які попсували нерви та завдали моральних "травм на виробництві", Андре Тан виділив Наталю Могилевську та Таїсію Повалій. Цих знаменитих співачок дизайнер тепер просто відмовляється одягати.

Річ у тому, що працювати з успішними артистами часто буває справою невдячною, зазначив модельєр. Андре пояснив, що у зірок надмірні вимоги, і не рідко буває так, що такі преференції не відповідають його особистому смаку. Майстер ненавидить такі ситуації в роботі.

Також Тан перерахував "гріхи" зірок: вони жадібні, самі не знають, чого хочуть, починають тобі вказувати.

"Ти прийшла до Андре Тана, чи я прийшов до Олі Полякової?" - емоційно зазначив дизайнер.

Андре Тан розкрив секрет, чому тривале співробітництво з Могилевською згодом стало для нього мукою.

"Ми дружили. Я до неї додому приходив. Але при цьому, коли ми щось шили, то вона вважала, що вона найкращий дизайнер нашої країни", - розповів він.

Ще на одну українську знаменитість Таїсію Повалій модельєр образився після того, як співачка не залишилася повністю задоволеною результатом його роботи. Вона замовила відразу кілька суконь з натурального шовку, а потім на примірці попросила все розшити на 1 міліметр. Прохання викликала в Андре обурення, бо уся праця зійшла на нівець.

Після цього Тан віддав їй ці сукні даром, і через деякий час побачив Повалій у своїх нарядах на якомусь світському заході.

Відео: Андре Тан назвав співачок з якими ненавидить працювати

Нагадаємо, що раніше Андре Тан розповів, чому боїться заглядати в сумку дружини.