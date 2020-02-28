Аналітики чекають тиску коронавірусу на курс гривні

Епідемія коронавірусу Covid-19, яка стрімко поширюється по світу, впливає на глобальні ринки, і може призвести до зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

Як зазначив аналітик, через епідемію інвестори йдуть з облігацій країн, що розвиваються, дешевшає сировина, зокрема, метали, руда, зерно.

"У середньостроковій перспективі це матиме певний тиск на гривню. Але мова про її інтенсивне сильне падіння не йде. Крім того, є й позитив у вигляді зниження світових цін на енергоносії", - зазначив він.

Іосуб припустив, що, ймовірно, на найближчих аукціонах Мінфін піде на деяке збільшення прибутковості ОВДП, щоб утримати інвесторів, "але навряд чи дохідність зросте більше ніж на 100 б.п.".

Як повідомляло РБК-Україна, світові ринки акцій втратили за тиждень 5 трлн доларів капіталізації під загрозою світової рецесії через поширення коронавірусу. Тиждень була найгіршою для ринків після світової фінансової кризи 2008 року

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.