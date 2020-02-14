Аналітики оцінили вплив коронавіруса на курс гривні до долара

Ситуація з китайським коронавірусом Covid-19 поки не позначається на курсі гривні до долара, але якщо після лютого епідемія затягнеться, це може торкнутися української економіки. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, серед торгових партнерів Китай займає перше місце по імпорту і третє (після Польщі та РФ) за експортом товарів. Серед експортованих товарних груп на першому місці йде руда (29,7%), за нею зернові культури (25,1%) та продукти харчування (21,6%).

"Уповільнення китайської економіки, якщо воно буде помітним, може призвести до зниження попиту на сировину, і це може торкнутися експорту з України залізної руди, і привести до зменшення надходження валютної виручки", - вважає Іосуб.

Нагадаємо, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглядає два найбільш ймовірні сценарії розвитку ситуації з коронавірусом Covid-19: з локалізацією хвороби на відносно обмеженій території та її подальше поширення.

Відзначимо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.