Аналітики дали прогноз курсу долара на початок лютого

Очікується незначне зниження курсу долара до гривні

На ближайшей неделе ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,5/27,7 грн", - сообщил он.

Как отметил аналитик, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,90 грн до 27,77 грн (-0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 27,78/27,83 до 27,76/27,78 (-0,1%/-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,66/27,93 до 27,57/27,81 (-0,3%/-0,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,0% до 0,8% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

"Недельная динамика валюты примечательна тем, что наличный рынок продемонстрировал большую волатильность по сравнению с межбанком, хотя обычно бывает ровно наоборот. Последние дни курс доллара на межбанке практически стабилизировался и показывает еле заметное глазу снижение, тогда как на наличном рынке он практически ежедневно снижался достаточно заметно и устойчиво. Это связано с тем, что на межбанке ситуация близка к равновесию, лишь с незначительным преобладанием предложения: спрос на валюту со стороны импортеров был уравновешен ее продажами инвесторами, желающими купить ОВГЗ, номинированные в гривне. Явный же перевес продажи валюты на наличном рынке обеспечен доходами заробитчан", - подчеркнул аналитик Альпари.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует незначительные колебания курса гривны к доллару в 2019 году.

При этом руководители украинских предприятий ожидают, что обменный курс гривны к доллару через 12 месяцев будет на уровне 29,99 грн/доллар.