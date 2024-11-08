В Амстердаме полиция задержала более 60 человек из-за нападения на израильских фанатов

В Амстердаме полиция начала расследования нападений на израильских футбольных фанатов в ночь на 8 ноября. Правоохранители задержали более 60 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Newsru.co.il.
Нидерландская полиция заявила о начале "масштабного расследования многочисленных инцидентов с применением насилия" после того, как израильских футбольных фанатов избили антисемиты.
Правоохранители уточнили, что в результате инцидентов пятеро пострадавших были доставлены в больницы. При этом 62 человека были задержаны.
По данным полиции, нет никаких доказательств "похищений или захвата заложников", но полиция "проверяет сообщения".
При этом самолет с израильскими фанатами уже приземлился в израильском аэропорту "Бен-Гурион".
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже провел встречу с министром юстиции и внутренней безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом.
В ходе встречи Саар подчеркнул необходимость провести тщательное расследование всех инцидентов, чтобы наказать тех людей, которые были причастны к нападениям.
По словам израильского министра, полиция его страны готова предоставить помощь коллегам из Амстердама в сборе показаний израильтян, на которых нападали антисемиты.
Министр юстиции Нидерландов поддержал такое предложение.
Напомним, вчера, 7 ноября, футбольный клуб из Амстердама "Аякс" играл с "Маккаби" из Тель-Авива в рамках Лиги Европы.
На израильских болельщиков, которые приехали в Амстердам поддержать "Маккаби", напали антисемитские группировки. Израиль прислал в Нидерланды самолеты, чтобы увезти фанатов.
Более детально о нападении на болельщиков - в материале РБК-Украина.
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