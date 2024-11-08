В Амстердаме полиция задержала более 60 человек из-за нападения на израильских фанатов

Нидерландская полиция заявила о начале "масштабного расследования многочисленных инцидентов с применением насилия" после того, как израильских футбольных фанатов избили антисемиты.

Правоохранители уточнили, что в результате инцидентов пятеро пострадавших были доставлены в больницы. При этом 62 человека были задержаны.

По данным полиции, нет никаких доказательств "похищений или захвата заложников", но полиция "проверяет сообщения".

При этом самолет с израильскими фанатами уже приземлился в израильском аэропорту "Бен-Гурион".

Глава МИД Израиля встретился с главой Минюста Нидерландов

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже провел встречу с министром юстиции и внутренней безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом.

В ходе встречи Саар подчеркнул необходимость провести тщательное расследование всех инцидентов, чтобы наказать тех людей, которые были причастны к нападениям.

По словам израильского министра, полиция его страны готова предоставить помощь коллегам из Амстердама в сборе показаний израильтян, на которых нападали антисемиты.

Министр юстиции Нидерландов поддержал такое предложение.