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В Амстердаме полиция задержала более 60 человек из-за нападения на израильских фанатов

Фото: на израильских фанатов напали в Амстердаме (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Амстердаме полиция начала расследования нападений на израильских футбольных фанатов в ночь на 8 ноября. Правоохранители задержали более 60 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и Newsru.co.il.

Нидерландская полиция заявила о начале "масштабного расследования многочисленных инцидентов с применением насилия" после того, как израильских футбольных фанатов избили антисемиты. 

Правоохранители уточнили, что в результате инцидентов пятеро пострадавших были доставлены в больницы. При этом 62 человека были задержаны. 

По данным полиции, нет никаких доказательств "похищений или захвата заложников", но полиция "проверяет сообщения".

При этом самолет с израильскими фанатами уже приземлился в израильском аэропорту "Бен-Гурион".

Глава МИД Израиля встретился с главой Минюста Нидерландов

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар уже провел встречу с министром юстиции и внутренней безопасности Нидерландов Дэвидом ван Вилом. 

В ходе встречи Саар подчеркнул необходимость провести тщательное расследование всех инцидентов, чтобы наказать тех людей, которые были причастны к нападениям. 

По словам израильского министра, полиция его страны готова предоставить помощь коллегам из Амстердама в сборе показаний израильтян, на которых нападали антисемиты. 

Министр юстиции Нидерландов поддержал такое предложение. 

Нападения на футбольных фанатов

Напомним, вчера, 7 ноября, футбольный клуб из Амстердама "Аякс" играл с "Маккаби" из Тель-Авива в рамках Лиги Европы.

На израильских болельщиков, которые приехали в Амстердам поддержать "Маккаби", напали антисемитские группировки. Израиль прислал в Нидерланды самолеты, чтобы увезти фанатов.

Более детально о нападении на болельщиков - в материале РБК-Украина.

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ИзраильАмстердамФутбол