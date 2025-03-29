В Амстердаме мужчина напал на людей с ножом, он оказался украинцем

Неизвестный напал на людей с ножом в Амстердаме и ранил пять людей. Он оказался украинцем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
"Полиция Амстердама установила личность мужчины, который, предположительно, нанес ножевые ранения пятерым людям недалеко от площади Дам", - говорится в статье.
Как оказалось, им был 30-летний украинец из Донецкой области.
"Во вторник мужчина предстанет перед следственным судьей. Это определит, останется ли он под стражей дольше. Полиция пока не может ничего сказать о мотивах преступления", - отмечают журналисты.
"Есть основания для немедленного расследования всех сценариев", - заявил главный прокурор.
Как признаются в полиции, было сложно установить личность подозреваемого, поскольку при аресте у него были обнаружены документы, удостоверяющие личность, на несколько имен.
Он также получил ранения и проходил лечение в пенитенциарной больнице в Схевенингене.
В четверг вечером, 27 марта, мужчина напал с ножом на нескольких человек в Амстердаме, причина нападения неизвестна.
Вчера, 28 марта, четверо пострадавших все еще находились в больнице. Двое из них получили серьезные ранения.
Напомним, в январе в парке немецкого города Ашаффенбург неизвестный с ножом напал на прохожих. Было известно о раненых и погибших.
А в ноябре 2024 года в том же Амстердаме полиция начала расследование нападений на израильских футбольных фанатов. Правоохранители задержали более 60 человек.
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