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В Амстердамі під час COVID-протесту сталися сутички з поліцією

Автор: Сергій Пишкін

Попри суворі карантинні заходи, в Амстердамі відбулася акція проти коронавірусних обмежень. Внаслідок сутички з правоохоронцями - постраждали учасники протесту, втім їх кількість наразі невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NOS.

Демонстранти зібралися на Музейній площі, а потім пройшли до Вестерпарку. Муніципалітет, зі свого боку, дозволив маніфестацію через те, що вона була домовлена заздалегідь. Втім, кількість учасників акції була перевищена, у зв’язку з чим їх закликали триматися на відстані 1,5 метрів один від одного.

"Поліція діятиме поетапно проти людей, які ігнорують заборону на демонстрації. Усі мають покинути Музейну площу", - заявили у муніципалітеті.

Кількість постраждалих внаслідок сутички з поліцією наразі невідома.Також були здійснені й арешти.

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АмстердамКоронавірус