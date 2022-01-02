В Амстердамі під час COVID-протесту сталися сутички з поліцією

Демонстранти зібралися на Музейній площі, а потім пройшли до Вестерпарку. Муніципалітет, зі свого боку, дозволив маніфестацію через те, що вона була домовлена заздалегідь. Втім, кількість учасників акції була перевищена, у зв’язку з чим їх закликали триматися на відстані 1,5 метрів один від одного.

"Поліція діятиме поетапно проти людей, які ігнорують заборону на демонстрації. Усі мають покинути Музейну площу", - заявили у муніципалітеті.

Кількість постраждалих внаслідок сутички з поліцією наразі невідома.Також були здійснені й арешти.