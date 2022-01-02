В Амстердамі під час COVID-протесту сталися сутички з поліцією

Попри суворі карантинні заходи, в Амстердамі відбулася акція проти коронавірусних обмежень. Внаслідок сутички з правоохоронцями - постраждали учасники протесту, втім їх кількість наразі невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NOS.

Демонстранти зібралися на Музейній площі, а потім пройшли до Вестерпарку. Муніципалітет, зі свого боку, дозволив маніфестацію через те, що вона була домовлена заздалегідь. Втім, кількість учасників акції була перевищена, у зв’язку з чим їх закликали триматися на відстані 1,5 метрів один від одного.

Wow! Thousands of protesters in Amsterdam demonstrate against Covid restrictions despite a ban on protests.



pic.twitter.com/pQ95EbH7CQ — Election Wizard (@ElectionWiz) January 2, 2022

"Поліція діятиме поетапно проти людей, які ігнорують заборону на демонстрації. Усі мають покинути Музейну площу", - заявили у муніципалітеті.

Кількість постраждалих внаслідок сутички з поліцією наразі невідома.Також були здійснені й арешти.