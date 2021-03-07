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В Амстердамі влаштували вечірку на 1300 чоловік заради COVID-експерименту

Автор: Роман Тверденко

В Амстердамі провели експеримент, запросивши на вечірку 1300 добровольців. Хочуть зрозуміти можливість безпечного проведення масових заходів в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Parool.nl.

В суботу ввечері найбільшу криту арену Ziggo Dome прийшли 1300 осіб на часовий DJ-сет. Всіх учасників вечірки розділили на п'ять "бульбашок" по 250 чоловік і ще одну з 50 осіб, у кожній з яких діяли різні правила.

Метою цього експерименту було перевірити і з'ясувати, як можна проводити масові заходи на кшталт клубних вечірок в умовах триваючої пандемії. Дослідники з'ясують, як коронавірус може поширюватися при різних правилах в приміщеннях, включаючи звичний близький контакт між людьми на танцювальних вечірках без масок і соціальної дистанції.

Раніше повідомлялося, що влада Нідерландів змінили правила щодо тестів на коронавірус для авіапасажирів з країн з високим ризиком зараження, серед яких і Україна. Для вильоту в країну можливі дві опції тестування.

Також, в середу вранці біля центру по тестуванню на COVID-19 у нідерландському місті Бовенкарспел (провінція Північна Голландія) прогримів вибух. В результаті ніхто не постраждав.

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