В Амстердамі сталася стрілянина, є загиблий

Стрілянина сталася біля будівлі банку

В Амстердаме (Нидерланды) произошла стрельба возле здания банка, в результате погиб один человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AT5.

Как сообщается, во время инцидента было сделано около 20 выстрелов, полицейские попали в мужчину. По словам очевидцев, он скончался, однако полиция эту информацию не подтверждает. Не уточняется, является ли он предполагаемым злоумышленником.

Кроме того, правоохранительные органы оцепили место происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нидерландах в коледже Роттердама произошла стрельба, в результате которой погибла 16-летняя девушка.

На девушку напали на парковке для велосипедов в Роттердамском колледже дизайна вскоре после того, как ее уроки закончились. В результате нападения Хумейра Оз погибла.